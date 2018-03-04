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Власти Москвы ожидают еще один аномальный снегопад к 8 марта

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Еще один мощный снегопад ожидается в столичном регионе 8 марта. Об этом сообщает заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройств Петр Бирюков.

По его словам, снегопад начнется вечером 7 марта и продлится в течение всего дня 8 марта. Сообщается, что он принесет с собой около половины месячной нормы осадков.

Также Бирюков отметил, что 4 и 5 марта в городе выпадет около 17 см снега, что составляет половину мартовской нормы в Москве. Синоптики прогнозируют, что два аномальных снегопада, один за другим, принесут с собой как раз месячную норму осадков.

Ранее портал iz.ru сообщал, что около 10 тыс. единиц спецтехники вышло на улицы Москвы для расчистки улиц и дорог от снега, службы комплекса городского хозяйства переведены на круглосуточный режим работы.

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