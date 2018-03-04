На борьбу со снегом в Москве вышли 10 тыс. единиц техники

Около 10 тыс. единиц спецтехники вышло на улицы Москвы для расчистки улиц и дорог от снега, службы комплекса городского хозяйства переведены на круглосуточный режим работы, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«За ночь в городе местами выпало уже от 7 до 9 см снега. Коммунальные службы переведены в круглосуточный режим работы, на улицах задействовано порядка 10 тыс. единиц специализированной техники», — приводит слова Бирюкова РИАМО.

По его словам, за воскресенье и ночь на понедельник прирост снега в столице может составить до 15 см.

Уборочная техника, по словам Бирюкова, проводит сплошное прометание улично-дорожной сети, тротуаров и других зон движения пешеходов, а также парковочного пространства. Затем проводится противогололедная обработка. Бирюков добавил, что на особом контроле техники и коммунальщиков находятся места массового скопления и передвижения людей — подходы к станциям метро, остановкам общественного транспорта, ТПУ, социальным объектам.

Напомним, в воскресенье Москва оказалась во власти снежного циклона, который, по предварительным данным, может принести в столицу самый мощный снегопад для 4 марта за последние 68 лет.