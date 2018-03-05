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Жителей Москвы просят пересесть на городской транспорт из-за уборки снега

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Жителям Москвы рекомендуют отказаться от поездок на личных автомобилях в вечерний час пик, чтобы не мешать коммунальной технике заниматься уборкой снега. С таким призывом выступили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

По словам синоптиков, за 4 и 5 марта высота сугробов в Москве достигла 55 см. За минувшие сутки в столице выпало около трети месячной нормы осадков.

Ожидается, что в понедельник, 5 марта, температура воздуха в Московском регионе опустится до –6…–8 градусов, возможны небольшой снег и гололедица.

Ранее столичные власти пообещали ликвидировать последствия мощного снегопада к субботе. 

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