Жителей Москвы просят пересесть на городской транспорт из-за уборки снега

Жителям Москвы рекомендуют отказаться от поездок на личных автомобилях в вечерний час пик, чтобы не мешать коммунальной технике заниматься уборкой снега. С таким призывом выступили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

Сегодня коммунальные службы города задействованы в уборке снега на дорогах столицы. Рекомендуем оставить личные автомобили и сделать выбор в пользу общественного транспорта. Так город уберут быстрее! pic.twitter.com/dL5uwPgvMJ — ЦОДД (@gucodd) 5 марта 2018 г.

По словам синоптиков, за 4 и 5 марта высота сугробов в Москве достигла 55 см. За минувшие сутки в столице выпало около трети месячной нормы осадков.

Ожидается, что в понедельник, 5 марта, температура воздуха в Московском регионе опустится до –6…–8 градусов, возможны небольшой снег и гололедица.

Ранее столичные власти пообещали ликвидировать последствия мощного снегопада к субботе.