Мошенники в Москве похитили более 2 млн рублей у клиентов салонов красоты

Суд Москвы рассмотрит уголовное дело о мошенничестве при оказании косметологических услуг, которое нанесло клиентам ущерб в размере более 2 млн рублей. Об этом сообщил руководитель пресс-службы столичного главка МВД Юрий Титов.

«Завершено расследование уголовного дела по обвинению участников организованной группы в хищении денежных средств граждан под видом оказания косметологических услуг и реализации косметической продукции в салонах красоты», — приводит его комментарий сайт ведомства.

Как установили полицейские, преступная группа сформировала колл-центр, откуда соучастники обзванивали потенциальных клиентов и предлагали им бесплатные косметологические процедуры в специально созданных салонах красоты. На месте клиентам проводили имитацию указанных процедур, а затем обманным путем забирали их паспорта и заключали от имени владельцев кредитные договоры. Ущерб был нанесен 28 гражданам, его общая сумма составила более 2 млн рублей.

В отношении трех участников преступной группы возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), они объявлены в международный розыск. Дело по существу рассмотрит Замоскворецкий суд Москвы.

В январе полиция Москвы пресекла деятельность преступной группы продавцов контрафактного ботокса.