СК расследует мошенничество при квартирной сделке с пенсионером в Москве

Следователи проверят информацию в СМИ по факту мошенничества в отношении пожилого пенсионера при оформлении документов для договора ренты с пожизненным содержанием в Москве. Расследование дела проконтролирует глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, сообщает ТАСС.

«По данному факту следственными органами Главного следственного управления СК РФ по Москве организована доследственная проверка», — сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По ее словам, Бастрыкин поручил проверить не только все изложенные в СМИ сведения, но и дать объективную правовую оценку действиям всех лиц, причастных к совершению сделки по отчуждению квартиры, а также проверить информацию о других аналогичных случаях.

Ранее в эфире одного из федеральных телеканалов был показан сюжет о пенсионере, который стал жертвой мошенников. Мужчина обратился в одно из частных агентств для оформления документов с целью заключения договора ренты с пожизненным содержанием. В силу плохого состояния здоровья мужчина не мог осознавать, какую сделку заключает, и в итоге у нотариуса был зарегистрирован договор купли-продажи его квартиры. В сюжете сообщалось, что данный случай является не первым мошенническим случаем с участием упомянутого нотариуса.