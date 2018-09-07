Работу Фонда ЖКХ продлят до 2026 года

Механизм расселения аварийного жилья, предусматривающий софинансирование со стороны Фонда ЖКХ, предлагает сохранить Минстрой. Он намерен продлить работу госкорпорации до 1 января 2026 года. С последней версией правительственного законопроекта от 5 сентября 2018 года ознакомились «Известия». Вместо поправок в Жилищный кодекс и отдельные акты предполагается внести изменения в закон о фонде (185-ФЗ). Это необходимо для быстрого запуска программы расселения с 1 января 2019 года, сообщил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

Новый вариант законопроекта о расселении аварийного жилья состоит всего из четырех страниц (есть у «Известий»). Ранее Минстрой планировал внести изменения в Жилищный кодекс и отдельные законодательные акты, но в итоге представил лишь поправки в закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». Решение было принято по итогам совещания у вице-премьера Виталия Мутко 29 августа. Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев 5 сентября направил документ на рассмотрение главе общественного совета при Минстрое Сергею Степашину.

Изменения касаются только сроков реализации программы и особенностей работы фонда. Минстрой прописал новую цель деятельности госкорпорации — «обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Работу Фонда ЖКХ предлагается продлить до 2026 года. Под расселение попадут дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. Регионы должны переселить граждан до 1 сентября 2025 года.

В мае 2017 года на Госсовете президент России Владимир Путин поручил правительству разработать постоянно действующие механизмы расселения аварийного жилого фонда и запустить их с 1 января 2019 года. Одна из первых версий правительственного законопроекта (есть у «Известий») включала в себя подробное описание различных механизмов расселения: заключение договоров мены, субсидирование арендной платы для переселенцев; снос, реконструкцию или продажу дома единым лотом. Кроме того, предполагалось предоставление квартир в маневренном фонде для проживания во время реконструкции или строительства нового дома.

— Почему четыре страницы? Изначально были планы внести ряд изменений в Жилищный кодекс. Потом приняли решение поменять только 185-ФЗ и максимально запустить прежнюю процедуру, чтобы с 1 января 2019 года уже работала программа и Фонд ЖКХ занимался расселением граждан, — прокомментировал поправки глава Минстроя Владимир Якушев. Он добавил, что после принятия законопроекта «будет ряд изменений по ужесточению этого вопроса».

Фонд ЖКХ был сформирован в 2007 году, на его создание пошли средства обанкротившейся компании «ЮКОС» в размере более 200 млрд рублей. Фонд финансово помогает субъектам и муниципалитетам в проведении капремонта многоквартирных домов и переселении граждан из аварийного жилья. С 2013 года его средства также идут на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры. Изначально госкорпорация должна была прекратить деятельность в 2013 году, однако президент неоднократно продлевал сроки ее работы. В последний раз — до 1 января 2019 года.

В кабмине обсуждали идею поставить новый механизм на рыночные рельсы и ограничить господдержку. Одним из предложений было создание специализированного жилищного фонда для переселенцев. По словам Владимира Якушева, для массового переселения людей в спецжилфонд понадобилось бы 2,5–3 года. Средний платеж за ЖКХ для граждан мог достичь 11 тыс. рублей в месяц. В результате подавляющее большинство субъектов не поддержало такой вариант.

Минфин уже одобрил финансирование программы расселения аварийного жилья в размере 433 млрд рублей из федеральной казны на шесть лет. Это в два раза больше, чем планировалось ранее. Как сообщали «Известия» со ссылкой на одну из последних версий паспорта нацпроекта «Жилье и городская среда», на эти цели закладывали 310,9 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета — 212,5 млрд, из региональных — 91 млрд. Частные средства оценивались в 7,4 млрд рублей.

Власти пока выбрали временную схему для решения проблемы, отметил генеральный директор ассоциации «ЖКХ и городская среда» Алексей Макрушин. Однако от такой схемы в будущем так или иначе придется отказаться: в бюджете нет денег, чтобы предоставлять такой объем жилья в собственность. Можно рассматривать предлагаемый законопроект как некую передышку, но необходимо формировать постоянные механизмы, считает эксперт.

Президент фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева подчеркнула, что сегодня по другим программам люди ждут квартиры десятилетиями. Поэтому продолжать раздавать жилье в собственность всем переселенцам из аварийного фонда нецелесообразно.

По оценке Минстроя, на 1 января 2018 года площадь аварийного жилья в России составила 12,23 млн кв. м, в нем живут 748,5 тыс. человек. Однако, по словам исполнительного директора некоммерческого партнерства «ЖКХ Контроль» Светланы Разворотневой, реальная цифра минимум в два раза больше. Муниципалитет не всегда может найти деньги на снос и предоставление нового жилья, поэтому специальные комиссии зачастую отказываются вносить объект в список особо опасных. Поскольку новые механизмы расселения в доработанном законопроекте не прописаны, эксперт в отзыве, направленном Сергею Степашину, предлагает дополнить текст обязательством утвердить их в ближайшем будущем — не позднее 1 ноября.