«Граждане СССР» массово отказались платить за ЖКХ на Камчатке
Жители Камчатки, называющие себя «гражданами СССР», массово отказываются оплачивать счета за электричество на Камчатке. Как рассказала советник генерального директора ПАО «Камчатскэнерго» по информационной политике Елена Симаева, они присылают в организацию письма с требованием перестать «подкидывать» квитанции.
В обращениях граждане заявляют, что действуют согласно законам СССР, а власть принадлежит народу, который против того, чтобы ему приносили квитанции за электричество, передает 5 декабря «РИА Новости». Авторам писем отправляют аргументированные ответы и разъясняют обязанность оплачивать услуги.
«Камчтаскэнерго» уточняет, что работает в соответствии с законом о ЖКХ, добавляет «Федеральное агентство новостей».
Письма такого же содержания приходят в управляющие компании, в «Водоканал» и Фонд капитального ремонта.
Листовки «Профсоюза «Союза ССР» появились в регионе несколько месяцев назад, в них говорится, что «жизнеобеспечивающие ресурсы» должны быть бесплатными, а отключение якобы является уголовным преступлением.
Накануне стало известно, что Федеральная антимонопольная служба готова внести в правительство законопроекты, устанавливающие предельные тарифы в электроэнергетике и ЖКХ. Кабмин рассмотрит проект закона, который упорядочит установление тарифов на жилищно-коммунальные услуги и позволит сдержать их чрезмерный рост в регионах.