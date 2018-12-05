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«Граждане СССР» массово отказались платить за ЖКХ на Камчатке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Жители Камчатки, называющие себя «гражданами СССР», массово отказываются оплачивать счета за электричество на Камчатке. Как рассказала советник генерального директора ПАО «Камчатскэнерго» по информационной политике Елена Симаева, они присылают в организацию письма с требованием перестать «подкидывать» квитанции.

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В обращениях граждане заявляют, что действуют согласно законам СССР, а власть принадлежит народу, который против того, чтобы ему приносили квитанции за электричество, передает 5 декабря «РИА Новости». Авторам писем отправляют аргументированные ответы и разъясняют обязанность оплачивать услуги.

«Камчтаскэнерго» уточняет, что работает в соответствии с законом о ЖКХ, добавляет «Федеральное агентство новостей».

Письма такого же содержания приходят в управляющие компании, в «Водоканал» и Фонд капитального ремонта.

Листовки «Профсоюза «Союза ССР» появились в регионе несколько месяцев назад, в них говорится, что «жизнеобеспечивающие ресурсы» должны быть бесплатными, а отключение якобы является уголовным преступлением.

Накануне стало известно, что Федеральная антимонопольная служба готова внести в правительство законопроекты, устанавливающие предельные тарифы в электроэнергетике и ЖКХ. Кабмин рассмотрит проект закона, который упорядочит установление тарифов на жилищно-коммунальные услуги и позволит сдержать их чрезмерный рост в регионах.

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