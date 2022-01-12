Инфляция в США в декабре достигла рекордных за 40 лет 7%

Годовая инфляция в США в декабре прошлого года росла самыми быстрыми темпами за последние 40 лет, увеличившись на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, в месячном выражении потребительские цены выросли на 0,5%. Это следует из опубликованных 12 января данных минтруда страны.

Эксперты ожидали, что годовой показатель инфляции составит 7,1%, в месячном выражении — 0,4%.

В обнародованном Белым домом письменном заявлении президент США Джо Байден отметил «значительное снижение базовой инфляции [в декабре] по сравнению с прошлым месяцем, а также снижение цен на бензин и продукты питания». По его словам, эти показатели «демонстрируют, что [США] добиваются прогресса в замедлении темпов роста цен».

«В то же время этот отчет подчеркивает, что нам еще есть над чем работать, поскольку темпы роста цен всё еще слишком высоки и сокращают семейные бюджеты», — заявил глава государства.

Инфляцию при этом он назвал «глобальной проблемой, возникающей практически в каждой развитой стране по мере ее выхода из вызванного пандемией экономического спада».

Ранее, 2 декабря, эксперты предупредили, что в 2023 год уровень инфляции в США достигнет 15%. Также в стране прогнозируется конституционный кризис на фоне промежуточных выборов в конгресс.

10 ноября Байден заявил, что ключевым направлением его деятельности на посту главы государства является борьба с инфляцией, достигшей максимума за 30 лет. Американский лидер призвал конгресс утвердить ряд социальных законопроектов, которые, как он убежден, будут способствовать развитию экономики.