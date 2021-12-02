Аналитики спрогнозировали инфляцию выше 15% в США

Эксперты предупреждают, что в 2023 год уровень инфляции в США достигнет 15%. Также в стране прогнозируется конституционный кризис на фоне промежуточных выборов в конгресс. Об этом свидетельствует отчет Saxo Bank «Шокирующие предсказания».

«К началу 2023 года инфляция в США достигает годового темпа выше 15% впервые со времен Второй мировой войны», — приводит ТАСС выдержку из документа.

Помимо этого, ожидается двукратный рост заработной платы в США. Специалисты считают, что это произойдет из-за энергетического кризиса в стране, дефицита рабочей силы, а также постоянного инфляционного давления со стороны производства.

10 ноября президент США Джо Байден заявил, что ключевым направлением его деятельности на посту главы государства является борьба с инфляцией, достигшей максимума за 30 лет. Американский лидер призвал конгресс утвердить ряд социальных законопроектов, которые, как он убежден, будут способствовать развитию экономики. Также Байден обратил внимание на падение показателей безработицы в США.

14 октября аналитик, эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в беседе с «Известиями» выразил мнение, что доллар перестанет быть мировой резервной валютой в течение 10 лет. Как считает специалист, потеря данного статуса может привести к тому, что экономика страны потеряет дешевый кредитный ресурс.

В сентябре российский сенатор Алексей Пушков указал на то, что экономика Соединенных Штатов представляет собой «финансовый пузырь». По его словам, практически все восстановление экономики США идет за счет продажи ценных бумаг и наращивания долга.