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Байден назвал снижение инфляции главным приоритетом своей политики

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Президент США Джо Байден заявил, что ключевым направлением его деятельности на посту главы государства является борьба с инфляцией, достигшей максимума за 30 лет. Его слова в среду, 10 ноября, приводятся на сайте Белого дома.

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«Инфляция негативно сказывается на кошельках американцев, и обратить эту тенденцию вспять — это для меня ведущий приоритет. Самая большая часть роста цен в нынешнем докладе — это из-за растущих цен на энергию», — указано в сообщении.

По словам Байдена, в последнее время цены на природный газ снизились. Национальному экономическому совету поручено использовать меры, которые позволят еще больше сократить эту стоимость. Кроме того, американский лидер попросил Федеральную комиссию по торговле бороться с любой манипуляцией в данном секторе.

Президент призвал конгресс утвердить ряд социальных законопроектов, которые, как он убежден, будут способствовать развитию экономики.

Также Байден обратил внимание на падение показателей безработицы в США.

31 октября были опубликованы результаты опроса, согласно которым большинство американцев в настоящее время не одобряет деятельность главы Белого дома. Так, против деятельности Байдена выступили 54% граждан США. Эта цифра выросла на шесть пунктов с августа. При этом работой американского лидера довольны только 42% опрошенных, это на семь пунктов ниже, чем данный показатель в августе.

14 октября американский лидер утвердил повышение потолка государственного долга страны до $480 млрд. Это позволит покрывать национальные расходы до 3 декабря, уточнили в Белом доме.

В тот же день аналитик, эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в беседе с «Известиями» выразил мнение, что доллар перестанет быть мировой резервной валютой в течение 10 лет. Как считает специалист, потеря данного статуса может привести к тому, что экономика страны потеряет дешевый кредитный ресурс.

При этом 4 октября Байден допустил возможность дефолта в США. По его словам, такой сценарий поставит под угрозу статус доллара как мировой резервной валюты.

В сентябре российский сенатор Алексей Пушков заявил, что экономика Соединенных Штатов представляет собой «финансовый пузырь». По его словам, практически всё восстановление экономики США идет за счет продажи ценных бумаг и наращивания долга.

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