Байден допустил возможность дефолта в США

Президент США Джо Байден призвал американский конгресс поднять потолок государственного долга. По его словам, вероятный дефолт поставит под угрозу статус доллара как мировой резервной валюты.

«Если не поднять потолок госдолга, это поставит под вопрос желание конгресса выполнять наши обязательства, которые мы уже взяли на себя», — сказал Байден, уточнив, что речь идет о выплате прошлого долга, а не о новых обязательствах.

Американский лидер предупредил, что в случае отсутствия каких-либо действий по этому вопросу статус доллара как мировой резервной валюты пошатнется, кредитный рейтинг США снизится, а проценты по госдолгу существенно вырастут.

При этом политику республиканцев, которые пока отказываются голосовать за поднятие потолка долга, президент назвал безответственной. По его утверждению, своим поведением они грозят всему процессу парламентской обструкцией. В этой связи Байден призвал Республиканскую партию «отойти с дороги» и не блокировать решение, добавив, что «такие игры подобны «русской рулетке».

Одновременно с этим глава государства заявил, что не может дать гарантию того, что дефолта в США по долговым обязательствам не произойдет. Он подчеркнул, что решение этой проблемы будет напрямую зависеть от действий республиканцев в конгрессе.

«Я не могу поверить в то, что последствия окажутся настолько мрачными, что конечный итог будет именно таким. Но могу ли я гарантировать, что дефолта не будет? Если бы я мог, я бы это сделал, но не могу», — ответил Байден на вопрос, возможна ли ситуация, при которой Америка не сможет расплатиться по своим долгам, если конгресс не приостановит действие лимита госдолга.

Кроме того, президент Соединенных Штатов предупредил, что отказ конгресса поднять потолок госдолга может навредить статусу доллара как мировой резервной валюты.

«Это подорвет безопасность ценных бумаг минфина США и будет угрожать резервному статусу доллара как мировой валюты, на которую мир полагается. Американский кредитный рейтинг будет снижен, процентные ставки поднимутся для ипотеки, автокредитов, кредитных карт и любых займов вообще», — пояснил Байден.

Ранее, 29 сентября, сообщалось, что палата представителей конгресса США поддержала инициативу о приостановке действия лимита государственного долга до 16 декабря следующего года. Тогда за предложение проголосовали 219 законодателей, в то время как 212 проголосовали против. Отмечалось, что теперь проект должен будет рассмотреть сенат конгресса.

28 сентября министерство финансов США предупредило о риске дефолта в стране в случае отказа от увеличения или заморозки лимита госдолга. Как заявила глава ведомства Джэнет Йеллен, если этого не произойдет, в октябре резервы американского казначейства будут исчерпаны, экономика страны войдет в стадию рецессии, а США как государство ослабнет. Министр также указала, что объявление Вашингтоном дефолта критически отразится на всей мировой экономике.

При этом еще в июле Йеллен направляла в конгресс письмо, где сообщала, что, если потолок госдолга не будет повышен до 31 июля или не будет приостановлен лимит заимствований, страну ждет дефолт.

Известно, что 1 августа в США вновь вступили в силу ограничения на размер госдолга. Они не действовали на протяжении двух лет. На тот момент задолженность страны уже превышала ее ВВП, а в июне текущего года она достигла $28,5 трлн. Лимит восстановили на уровне $22 трлн.