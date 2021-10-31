Прямой эфир
Мир
ГП Египта сообщила о ходе расследования после отравления 47 туристов
Мир
Маск выразил готовность продать акции Tesla для спасения мира от голода
Мир
В окрестностях английского Солсбери столкнулись два поезда
Мир
Рейтинг одобрения деятельности Байдена опустился до 42%
Мир
Турист опроверг расселение отеля в Хургаде после массового отравления
Культура
Во МХАТе указали на вину Бузовой в отмене спектакля с ее участием
Мир
«Ядерный чемоданчик» Байдена на саммите G20 попал на видео
Мир
Генсек ООН назвал неоправданными ожидания от G20 в сфере климата
Общество
Российские артисты уехали праздновать Хэллоуин в Минск в разгар COVID-19
Мир
В Киеве не увидели нарушений Минска-2 в применении БПЛА в Донбассе

Рейтинг одобрения деятельности Байдена опустился до 42%

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Большинство американцев в настоящее время не одобряют деятельность главы Белого дома Джо Байдена. Это следует из опроса NBC News, результаты которого были опубликованы 31 октября.

Так, против деятельности Байдена выступили 54% граждан США. Эта цифра выросла на шесть пунктов с августа.

При этом работой американского лидера довольны только 42% опрошенных, это на семь пунктов ниже, чем данный показатель в августе.

Отмечается, что это один из самых низких показателей для первого года президентства среди современных лидеров. Ниже был только у его предшественника Дональда Трампа в 2017 году (37%).

Более того, опрос показывает, что семь из 10 участников опроса, почти половина из которых — демократы, считают, что страна движется в неправильном направлении.

Они его теряют: рейтинг Байдена ушел в минус вместе с властями Афганистана
Как захват республики талибами отразится на внутренней политике США

Вместе с этим около 60% избирателей негативно высказались по поводу управления экономикой администрацией Байдена.

Мерами американского лидера для борьбы с распространением коронавируса в стране доволен 51% опрошенных. Этот показатель опустился на два пункта с конца лета.

23 августа опрос издания The Hill показал резкое снижение рейтинга Байдена до 49% среди населения США после захвата Афганистана боевиками радикальной группировки «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ). При этом в начале месяца деятельность американского лидера одобряли 55% американцев.

При этом 18 августа результаты опроса Reuters/Ipsos свидетельствовали, что рейтинг одобрения деятельности президента США Джо Байдена снизился на 7 п. п. (до 46%) после прихода к власти в Афганистане талибов.

Кроме того, члены Республиканской партии Соединенных Штатов в конце августа призвали к импичменту или отставке президента страны Джо Байдена на фоне произошедших в столице Афганистана взрывов.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021