Рейтинг одобрения деятельности Байдена опустился до 42%

Большинство американцев в настоящее время не одобряют деятельность главы Белого дома Джо Байдена. Это следует из опроса NBC News, результаты которого были опубликованы 31 октября.

Так, против деятельности Байдена выступили 54% граждан США. Эта цифра выросла на шесть пунктов с августа.

При этом работой американского лидера довольны только 42% опрошенных, это на семь пунктов ниже, чем данный показатель в августе.

Отмечается, что это один из самых низких показателей для первого года президентства среди современных лидеров. Ниже был только у его предшественника Дональда Трампа в 2017 году (37%).

Более того, опрос показывает, что семь из 10 участников опроса, почти половина из которых — демократы, считают, что страна движется в неправильном направлении.

Вместе с этим около 60% избирателей негативно высказались по поводу управления экономикой администрацией Байдена.

Мерами американского лидера для борьбы с распространением коронавируса в стране доволен 51% опрошенных. Этот показатель опустился на два пункта с конца лета.

23 августа опрос издания The Hill показал резкое снижение рейтинга Байдена до 49% среди населения США после захвата Афганистана боевиками радикальной группировки «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ). При этом в начале месяца деятельность американского лидера одобряли 55% американцев.

При этом 18 августа результаты опроса Reuters/Ipsos свидетельствовали, что рейтинг одобрения деятельности президента США Джо Байдена снизился на 7 п. п. (до 46%) после прихода к власти в Афганистане талибов.

Кроме того, члены Республиканской партии Соединенных Штатов в конце августа призвали к импичменту или отставке президента страны Джо Байдена на фоне произошедших в столице Афганистана взрывов.