Рейтинг поддержки Байдена показал снижение после захвата Афганистана

Рейтинг американского президента Джо Байдена отметился снижением на 6% в связи с недавними событиями в виде захвата Афганистана боевиками радикальной группировки «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ). Об этом свидетельствуют результаты опроса, предоставленного изданием The Hill в понедельник, 23 августа.

Таким образом, одобрение деятельности демократа выразили 49% опрошенных, что на 6% меньше аналогичных показателей, зафиксированных в начале августа.

С критикой в отношении Байдена выступили 43% респондентов — это, в свою очередь, на 3% больше тех же чисел от начала месяца.

По словам главного исследователя и генерального директора HarrisX Дритана Нешо, одного из авторов опроса, впервые рейтинг президента Соединенных Штатов показал отметку в менее 50% одобрения.

«Его медовый месяц с избирателями медленно заканчивался в течение последних 30 дней. Теперь неудачный вывод войск из Афганистана, который избиратели рассматривают как кризис, созданный самим Байденом, несмотря на то, что подавляющее большинство согласилось вывести американские войска из страны, поставило одобрение Байдена под сомнение», — приводятся слова Неша в материале.

Ранее, 18 августа, результаты опроса Reuters/Ipsos показал, что рейтинг одобрения деятельности президента США Джо Байдена снизился на 7 п.п., до 46%, после прихода к власти в Афганистане радикального движения «Талибан».

15 августа талибы вошли в Кабул, после чего объявили «окончание войны» в Афганистане. Они также сообщили о намерении создать Исламский эмират Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день подал в отставку и покинул страну.

На следующий день в ответ на критику решения о выводе военных США из Афганистана, Байден заявил, что не сожалеет об этом. Он подчеркнул, что более удачного момента для вывода воинского контингента из Афганистана не было, а отказ означал бы эскалацию конфликта. Завершить вывод войск американцы планируют к концу августа.