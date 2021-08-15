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Талибы анонсировали создание Исламского эмирата Афганистана

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Представители радикального движения «Талибан» (запрещено в России) заявили, что вскоре из президентского дворца в Кабуле объявят о создании Исламского эмирата Афганистана. Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщает The Guardian.

В воскресенье в СМИ была опубликовала информация о том, что Гани подал в отставку и покинул страну. Считается, что глава государства вместе с главой администрации и советником по нацбезопасности направился в Таджикистан.

В этот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило, что контролирует всю территорию Афганистана. При этом талибы призвали президента республики и всех правительственных чиновников к сотрудничеству.

По сообщениям итальянской организации Emergency, клиника которой расположена в Кабуле, в результате столкновений на окраинах столицы Афганистана пострадали минимум 40 человек.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.

Новость дополняется.

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