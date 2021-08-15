Минимум 40 человек пострадали в результате столкновений в Кабуле

В результате столкновений на окраинах столицы Афганистана пострадали минимум 40 человек. Об этом 15 июля сообщили в итальянской организации Emergency, клиника которой расположена в Кабуле.

«Более 40 раненых прибыли в нашу больницу в Кабуле. Большая часть прибыла после боев в уезде Карабаг. Двадцать два человека были госпитализированы, другие с менее серьезными ранениями направлены в другие учреждения», — говорится в Twitter организации.

Кроме того, в Кабуле для предотвращения беспорядков вводится комендантский час. Он будет действовать с 21:00. Об этом пишет Khaama Press со ссылкой на заявление МВД страны.

Также в воскресенье корреспондент «Известий» сообщил, что в столице Афганистана начали закрываться магазины и торговые центры. На кадрах, сделанных в Кабуле, видно, как люди с вещами покидают дома, на дорогах образовались пробки. На улицах были замечены военные.

Ранее в этот день СМИ со ссылкой на источники писали, что президент Афганистана согласился уйти в отставку и покинул страну. Вместе с главой администрации и советником по нацбезопасности Гани якобы направился в Таджикистан.

15 августа движение «Талибан» (запрещено в РФ) объявило, что контролирует всю территорию Афганистана. При этом талибы призвали президента республики и всех правительственных чиновников к сотрудничеству.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.