В Кабуле закрылись магазины и ТЦ

В столице Афганистана начали закрываться все торговые центры и магазины. В центре города сейчас царит хаос, общественные службы прекратили работу. Об этом 15 августа сообщает корреспондент «Известий».

На кадрах, сделанных в Кабуле, видно, как люди с вещами покидают дома, на дорогах образовались пробки. На улицах были замечены военные.

«Ситуация сейчас усугубилась в Кабуле. Все люди начали бежать куда-то, пробки на дорогах. Все боятся, потому что не знают, что будет дальше. Государство ничего не может сказать. Говорят, будет какое-то государство, будет временное правительство. В принципе, пока сейчас неизвестно», — рассказал местный житель.

Ранее в этот день СМИ со ссылкой на источники писали, что президент Афганистана согласился уйти в отставку и покинул страну. Вместе с главой администрации и советником по нацбезопасности Гани якобы направился в Таджикистан.

Кроме того, столицу Афганистана покидают сотрудники дипломатических ведомств нескольких стран, в их числе Германия, Канада, Чехия, Норвегия. Дипмиссии США и России продолжили работу в Кабуле.

15 августа движение «Талибан» (запрещено в РФ) объявило, что контролирует всю территорию Афганистана. При этом талибы призвали президента республики и всех правительственных чиновников к сотрудничеству.

Кроме того, опубликована информация, что талибы приблизились к столице Афганистане, а позднее получили приказ войти в город.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.