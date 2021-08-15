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Канада временно прекратила работу посольства в Афганистане

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Канада на фоне наступления радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) на афганский Кабул приняла решение приостановить работу своего посольства в Афганистане. Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщил канадский МИД.

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«Ситуация в Афганистане стремительно развивается и представляет серьезные трудности для обеспечения безопасности нашей миссии. После консультаций с послом Канады в Афганистане было принято решение временно прекратить нашу дипломатическую работу в Кабуле», — говорится в сообщении.

В дипмиссии отметили, что страна возобновит работу своего посольства, как только нормализуется ситуация в сфере безопасности.

«Как и всегда, нашим приоритетом в таких ситуациях является обеспечение безопасности канадских служащих. В настоящее время они в безопасности возвращаются в Канаду. Наше посольство возобновит свою деятельность, как только ситуация в сфере безопасности в Афганистане позволит нам обеспечить надлежащее оказание услуг и безопасность для наших сотрудников», — заключили в канадском ведомстве.

Ранее в этот день представитель катарского политического офиса талибов Мохаммад Сохаил Шахин заявил, что движение гарантирует безопасность посольства РФ в Кабуле.

15 августа движение «Талибан» объявило, что контролирует всю территорию Афганистана. При этом талибы призвали президента республики и всех правительственных чиновников к сотрудничеству.

Ранее, 15 августа, стало известно, что боевики «Талибана» приблизились к Кабулу. По информации Reuters со ссылкой на МВД Афганистана, талибы начали нападение на город. Однако телеканал Al Arabiya, ссылаясь на представителей администрации президента, сообщил, что ситуация в городе находится под контролем властей и нападения на город не было.

Позднее появилась информация, что талибы получили приказ не входить в Кабул и с правительством ведутся переговоры о мирном вхождении в город. Данных от властей Афганистана о проведении переговоров пока не поступало.

После этого стало известно, что делегация радикального движения «Талибан» начала переговоры с властями Афганистана в президентском дворце в Кабуле.

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