«Талибан» приказал своим боевикам не штурмовать Кабул

Руководство радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) отдало распоряжение боевикам не входить в столицу Афганистана Кабул. В настоящее время проходят переговоры с правительством страны о возможности войти в город мирно, сообщает телеканал 1TV News.

«Талибан» приказывает своим боевикам не входить в Кабул, заявляет, что с правительством ведутся переговоры о мирном въезде в город», — указано в сообщении, которое опубликовано в Twitter телеканала.

Данных от властей Афганистана о проведении переговоров пока не поступало.

Как сообщило в этот день агентство Reuters со ссылкой на МВД Афганистана, талибы начали наступление на Кабул. Кроме того, местный источник сообщил о взятии боевиками Кабульского университета, расположенного на западе афганской столицы.

При этом в администрации президента Афганистана заявили, что обстановка в Кабуле спокойная, город не подвергался нападению боевиков движения «Талибан».

За последние дни талибы захватили многие центры афганских провинций. Так, 15 августа стало известно о взятии под контроль центра провинции Дайкунди — Нили. Помимо этого талибы без боя взяли под контроль Джелалабад — крупнейший город Афганистана.

Кроме того, талибы взяли под контроль все погранпереходы Афганистана. По данным СМИ, в настоящее время страну можно покинуть только из аэропорта Кабула.

Талибы заверили в отсутствии угрозы для соседних с Афганистаном стран, а также для находящихся в республике членов иностранных дипмиссий и международных организаций.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.