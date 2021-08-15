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МВД Афганистана сообщило о начале наступления талибов на Кабул

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Боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в России) в воскресенье, 15 августа, начали наступление на Кабул. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на МВД Афганистана.

По его данным, боевики начали наступление на город по всем направлениям. Дополнительные подробности не приводятся.

При этом, по информации местного источника, талибы уже взяли под контроль Кабульский университет, расположенный на западе афганской столицы, передает «РИА Новости».

Однако в администрации президента Афганистана заявили, что обстановка в Кабуле спокойная, город не подвергался нападению боевиков движения «Талибан».

Также стало известно, что боевики «Талибана» взяли под контроль центр афганской провинции Дайкунди — Нили. Помимо этого талибы без боя взяли под контроль Джелалабад — крупнейший город Афганистана.

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