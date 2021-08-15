Прямой эфир
Общество
В Роспотребнадзоре посоветовали петь песни для восстановления после COVID
Общество
Поисковые работы возобновили на месте крушения МИ-8 на Камчатке
Мир
Депутат Верховной рады заявил об укоренении русофобии на Украине
Спорт
Даниил Медведев вышел в финал турнира серии «Мастерс» в Торонто
Мир
В Кот-д'Ивуаре выявили первое за 25 лет заражение Эболой
Мир
Жертвами взрыва танкера-газовоза в Ливане стали более 20 человек
Мир
Эксперты указали на потерю имиджа США из-за ситуации в Афганистане
Армия
Японские журналисты восхитились танком Т-90М «Прорыв»
Наука
Российские ученые разработали способ очистки орбит от мусора

Талибы захватили афганский город Джелалабад

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Боевики террористической группировки «Талибан» (запрещена в РФ) захватили Джелалабад — крупнейший город Афганистана наравне с Кабулом. Об этом стало известно в воскресенье, 15 августа.

Блиц-крюк: талибы заявили о захвате важнейших городов Афганистана
Как долго сможет держать оборону столица страны — Кабул

Захват контроля над афганским городом состоялся без боя.

«В настоящий момент не происходит военных столкновений, так как губернатор принял решение сдаться талибам. Это было единственным способом сохранить жизни мирных граждан», — приводит слова афганского чиновника Reuters.

14 августа талибы заявили о захвате города Мазари-Шариф — административного центра афганской провинции Балх. Правительственная армия сдала город без боя.

Также стало известно, что боевики движения «Талибан» после взятия одного из окраинных районов Газни казнили 15 представителей сопротивления, обороняющих город.

Кроме того, талибы захватили провинцию Логар. Президент Афганистана Ашраф Гани вылетел в столицу провинции Балх Мазари-Шариф, чтобы встретиться с командирами ополченцев, защищающих рубежи провинции.

13 августа боевикам также удалось захватить административный центр афганской провинции Логар город Пули-Алам, который находится в 50 км к югу от столицы страны Кабула. Кроме того, стало известно о захвате Кандагара, второго по величине города Афганистана. Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов спустя день уточнил, что город был взят в результате бегства той самой армии, которую готовили США и НАТО.

За день до этого боевики захватили и город Герат, который является третьим по величине городом страны. Боевики также взяли под контроль столицы провинций Нимроз, Джаузджан, Сари-Пуль, Кундуз, Тахар, Саманган, Фарах, Баглан и Бадахшан.

Талибы заверили в отсутствии угрозы для соседних с Афганистаном стран, а также для находящихся в республике членов иностранных дипмиссий и международных организаций.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021