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Талибы захватили провинцию Логар в Афганистане

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Талибы (террористическая организация «Талибан», запрещена в РФ) захватили провинцию Логар в Афганистане, сообщает 14 августа агентство Associated Press.

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«Талибан» захватил провинцию к югу от столицы Афганистана и рано утром в субботу начал многостороннее нападение на Мазари-Шариф, крупный город на севере», — передает агентство.

Агентство уточняет, что депутат из Логара Хома Ахмади рассказал, что талибы контролируют всю провинцию, включая ее столицу, и в субботу достигли района в соседней провинции Кабул. Таким образом, повстанцы находятся менее чем в 80 км к югу от столицы страны.

Менее чем за три недели до того, как произойдет окончательное выведение из Афганистана американского военного контингента, талибы держат под контролем большую часть северного, западного и южного Афганистана, уточняет AP.

По информации других официальных лиц, талибы атаковали город Мазари-Шариф с нескольких направлений, вызвав ожесточенные бои на его окраинах. О жертвах не сообщается.

Президент Афганистана Ашраф Гани вылетел в столицу провинции Балх Мазари-Шариф, чтобы встретиться с командирами ополченцев, защищающих рубежи провинции.

Незадолго до этого талибы захватили большую часть южного Афганистана, их наступление оставило правительственные войска на территории нескольких провинций в центре и на востоке страны, пишет AP.

Ранее боевикам удалось захватить административный центр афганской провинции Логар город Пули-Алам, который находится в 50 км к югу от столицы страны Кабула. Кроме того, стало известно захвате Кандагара, второго по величине города Афганистана. Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов спустя день уточнил, что город был взят в результате бегства той самой армии, которую готовили США и НАТО.

Также боевики захватили город Герат, который является третьим по величине городом страны. Боевики также взяли под контроль столицы провинций Нимроз, Джаузджан, Сари-Пуль, Кундуз, Тахар, Саманган, Фарах, Баглан и Бадахшан.

13 августа талибы заверили в отсутствии угрозы для соседних с Афганистаном стран, а также для находящихся в республике членов иностранных дипмиссий и международных организаций.

Между тем 13 августа правительство Канады решило направить в Кабул подразделение спецназа в качестве обеспечения безопасности сотрудников посольства страны в процессе его эвакуации и до закрытия. Для тех же целей 3 тыс. военных также выслали Соединенные Штаты и 600 солдат — Великобритания. Вместе с тем власти Дании заявили, что эвакуируют персонал посольства королевства в Кабуле. Глава МИДа страны Йеппе Кофод на пресс-конференции объявил о скором закрытии дипмиссии из-за ухудшения обстановки в Афганистане. Кроме того, Норвегия решила временно закрыть посольство в Кабуле и отозвать весь персонал. При этом в российском посольстве заявили, что эвакуации на данный момент не планируется.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.

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