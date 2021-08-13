В РФ усомнились в захвате Кабула талибами в ближайшем будущем

Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил в пятницу, 13 августа, что представители движения «Талибан» (запрещено в России) не смогут захватить столицу Афганистана в ближайшем будущем.

«В обозримом будущем нет [возможностей]», — сказал он ТАСС.

Кабулов также отметил, что Кандагар был взят в результате бегства той самой армии, которую готовили США и НАТО.

«Взятие Кандагара показывает то, о чем мы говорили: он взят не в результате боевых действий и мужественного сопротивления афганских войск, а взят в результате бегства той самой афганской армии, которую бодро готовили американцы и натовцы, вместе взятые», — сказал он.

Помимо прочего дипломат рассказал, что власти Афганистана обратились к России по вопросу поставки ударных вертолетов, однако уточнил, что предметных переговоров не ведется.

Ранее в этот день стало известно, что боевики движения «Талибан» захватили афганский город Лашкаргах.

12 августа представитель «Талибана» Забиулла Муджахед сообщил, что талибы захватили Кандагар, второй по величине город Афганистана. Он уточнил, что талибы достигли площади Павших в центре города. По его словам, они также продвигаются к местным властям.

Помимо этого, боевики захватили город Герат, который является третьим по величине городом Афганистана, а также столицей десятой провинции Афганистана, захваченной талибами за последние дни.

В тот же день телеканал Al Jazeera рассказал о том, что боевикам группировки предложили участие в управлении государством при условии, что талибы прекратят насилие.

11 августа газета The Washington Post со ссылкой на источники в американском правительстве сообщила, что администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена сократила прогнозы по срокам взятия талибами под свой контроль Кабула, указав, что теперь захват афганской столицы может произойти за 90 дней.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.