Блиц-крюк: талибы заявили о захвате важнейших городов Афганистана

Если верить заявлениям талибов, они контролируют уже 13 из 34 провинциальных столиц Афганистана и подошли вплотную к Кабулу. 12 августа «Талибан» (запрещен в РФ) объявил о захвате важнейших городов юга и запада страны — Герата и Кандагара. Власти страны это не подтверждают, однако известно, что под контроль группировки перешел еще один стратегически важный город — Газни, расположенный всего в 150 км от столицы республики. На этом фоне на переговорах расширенной «тройки» в Дохе афганская делегация предложила талибам создать совместное правительство, сообщили местные СМИ. Официальной реакции «Талибана» пока не последовало. Опрошенные «Известиями» эксперты отмечают, что Кабул остается наиболее укрепленным городом страны, и взять его без боя не получится. Хотя при нынешних темпах продвижения талибы могут захватить столицу уже к 27 сентября — чтобы приурочить это к 25-й годовщине сдачи города в 1996-м. Другая возможная тактика — окружить Кабул и только после этого вернуться к переговорам с «тройкой» и правительством.

Наступление с севера

Талибы продолжают тактику молниеносной войны, подбираясь все ближе к столице Афганистана. По их заявлениям, с 6 августа под контроль группировки перешли 13 из 34 провинциальных центров. 12 августа представители «Талибана» заявили, что под их контроль перешла так называемая "западная столица" страны — город Герат. Официальные власти, однако, эту информацию пока не подтвердили.

Боевики также утверждают, что захватили и Кандагар — "юго-западную столицу", второй крупнейший город страны. Согласно их заявлениям, накануне талибы взяли здание городской тюрьмы, из которой освободили свыше 1 тыс. заключенных. Интересно, что власти Афганистана не подтвердили и эти данные тоже. Стоит отметить, что в 1994-2001 годах в Кандагаре располагалась штаб-квартира движения, и здесь его позиции наиболее сильны.

Блиц-крюк Боевики Талибана (запрещенная в российской федерации организация) в городе Газни Фото: Global Look Press/Stringer

Вечером 12 августа появилось сообщение о том, что под контроль талибов перешел пятый за день крупный город — Калайи-Нау, столица провинции Бадгис на северо-западе страны.

Судя по передвижениям боевиков в последние дни, талибы решили сосредоточиться в первую очередь на северо-центральном регионе Афганистана — в 1996 году он стал ядром Северного альянса, объединившего силы сопротивления группировке. Когда на всей остальной территории страны с сентября 1996-го был установлен Исламский Эмират Афганистан, десять северных провинций со столицей в Базараке и населением в 5,5 млн человек не вошли в его состав. Именно север стал плацдармом для дальнейших атак США и сил НАТО по позициям талибов.

Видимо, поэтому «Талибан» в этот раз решил начать с подчинения именно северных провинций — 11 августа движение фактически без боя захватило центры северо-восточных регионов Бадахшан и Баглан, а также получило контроль над стратегически важным аэропортом Кундуз, который оставался единственным «воздушным мостом» между Кабулом и северо-востоком Афганистана. Теперь эта часть республики отрезана от правительственных войск и центральных властей.

К 12 августа группировка окружила крупнейший город севера — Мазари-Шариф, столицу провинции Балх. Город расположен у границы с Узбекистаном и имеет репутацию оплота сопротивления талибам. Несмотря на бои в Балхе, 11 августа президент Ашраф Гани прилетел в Мазари-Шариф, где провел заседание совета безопасности и встретился с бывшим вице-президентом страны, лидером этнических узбеков маршалом Абдул Рашидом Дустумом.

В тот же день Гани сменил главу Генштаба — уже в третий раз за год. Новым руководителем афганской армии стал Хебатулла Ализаи, заменивший на этом посту Вали Мохаммада Ахмадзаи — хотя последний был назначен на этот пост лишь в июне.

Помимо севера, запада и юга, талибы решили ударить и по центру страны. Утром 12 августа после ожесточенных боев им удалось захватить Газни, центр одноименной провинции. Город расположен на стратегическом шоссе, ведущем из Кандагара в Кабул.

От Газни до столицы всего 150 км по прямой. Уже в ближайшие дни, если темп продвижения сохранится, группировка может оторвать Кабул от национальных сил на севере Афганистана и установить блокаду города.

— Падение Газни, Герата и Кандагара еще не означает последующую капитуляцию столицы, Кабул по-прежнему остается наиболее защищенной точкой страны. Но для властей Афганистана большую опасность представляет психологическое состояние элиты и военных. Ситуацию усугубляют сообщения из США, где говорится, что столица падет раньше, чем ожидалось. Это выглядит как косвенная поддержка талибов и их психологического натиска, — заявил «Известиям» директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар.

По его мнению, талибы, скорее всего, окружат Кабул и возобновят переговоры с международными посредниками и правительством Гани. Однако на этот раз речь будет фактически идти о капитуляции. Хотя сдача города без боя, как это было в 1996 году, вряд ли произойдет.

Блиц-крюк Афганские военные несут вахту на блокпосту в районе Гузара провинции Герат Фото: REUTERS/Jalil Ahmad

— Сам Гани, судя по его заявлениям, останется в Кабуле до последнего. Он мог бежать еще раньше, если бы хотел этого, он ведь уже год находится под сильным психологическим давлением. Внешним игрокам нужно предусмотреть достойный выход для Гани, если ситуация ухудшится. Настало время, чтобы талибы сделали хотя бы один шаг назад, — отметил эксперт.

«Вполне реальная дата»

11 августа The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме сообщила, что захват афганской столицы может произойти за 90 дней, и именно на такие данные ориентируются в администрации Джо Байдена. Глава МИД РФ Сергей Лавров 12 августа заявил, что Москва полагается на оценки США о том, что Кабул может быть захвачен талибами в течение нескольких месяцев.

Группировка, судя по всему, поставила задачу взять Кабул до 27 сентября, то есть к 25-й годовщине захвата (а, если точнее, добровольной сдачи) города в 1996 году, считает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сотников.

— И вряд ли кто будет спорить, что 27 сентября — вполне реальная дата. С нынешними темпами продвижения талибы могут действительно взять Кабул за оставшиеся полтора месяца, особенно на фоне сдачи полицейских и военных в плен без боя, — заявил эксперт «Известиям».

Среди основных причин бегства афганских военных — отсутствие мотивации и низкий уровень доверия правительству Ашрафа Гани, уточнил политолог. К тому же в Афганистане нет наказания за дезертирство, потому количество бегущих из армии в последнее время стремительно растет — 4 из 10 захваченных талибами за последнюю неделю провинций сдались добровольно.

Многих военных в составе вооруженных отрядов отправляют защищать далекие провинции, в то время как существует непосредственная угроза их родным деревням. Потому, например, у стихийно созданных отрядов ополченцев в Герате и Мазари-Шарифе мотивации бороться гораздо больше — они сражаются за свои территории, отметил эксперт.

Владимир Сотников также считает, что США вряд ли будут тормозить вывод войск ради сохранения Кабула.

— Вашингтон может увеличить воздушную поддержку правительству Ашрафа Гани, помочь ему, чтобы талибы не так быстро овладели Кабулом. Что же касается России, я совершенно исключаю возможность, что РФ будет как-либо мешать продвижению «Талибана» и взятию Кабула, — заключил политолог.

11 августа официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США нанесли несколько авиаударов по позициям талибов, Вашингтон «продолжает поддерживать правительственные войска, у них есть преимущества, которых нет у «Талибана».

Однако военная поддержка с воздуха завершится с выводом американских военнослужащих, то есть 31 августа, подчеркнул Кирби. Решения о дальнейшей защите афганской армии с воздуха на данный момент принято не было.

Правительство с талибами

В Дохе, между тем, прошли переговоры политбюро «Талибана» с членами расширенной «тройки», включая РФ, США, КНР и Пакистан. Официальные итоги этой встречи на момент публикации публично представлены не были, однако известно, что делегация правительства Афганистана призвала талибов создать совместное правительство.

По сообщениям Arianna News, афганская делегация во главе с председателем Высшего совета по примирению Абдуллой Абдуллой передала представителям расширенной «тройки» в Дохе план Кабула по созданию инклюзивного правительства с включением в него «Талибана». Члены группировки на это предложение пока не отреагировали.

Абдулла Абдулла также призвал афганское правительство созвать экстренное заседание Совбеза ООН по Афганистану. Международному сообществу, заявил политик, следует «принять серьезные меры для предотвращения нападений талибов на города, которые привели к военным преступлениям, массовым нарушениям прав человека и гуманитарной катастрофе».

Ситуация в Кабуле действительно близка к критической: со всей страны в столицу бегут жители захваченных регионов. По данным ООН, только за два дня — 11 и 12 августа — в Кабул прибыли свыше 5800 беженцев из Бадахшана и Баглана. А всего с 1 мая, когда «Талибан» начал весенне-летнюю наступательную кампанию, бежать были вынуждены 390 000 афганцев, говорится в заявлении ООН.