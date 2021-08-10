Бить или не бить: в Дохе стартовали переговоры «тройки» по Афганистану

В столице Катара Дохе 10 августа начались трехдневные переговоры расширенной «тройки» посредников по афганскому урегулированию. Представители РФ, США, КНР и Пакистана, а также «Талибана» (запрещен в РФ) и официального Кабула в третий раз за год собрались для обсуждения ситуации в Афганистане. Нынешняя встреча связана со стремительным продвижением группировки: с начала августа она захватила уже семь региональных столиц. Ранее Госдеп анонсировал, что США будут «требовать остановить наступление». Однако опрошенные «Известиями» эксперты считают, что пока «Талибан» не готов сворачивать кампанию, поскольку не достиг стратегического превосходства, которое позволит закрепить за собой завоеванные территории. Потому, несмотря на исход переговоров «тройки», талибы вряд ли сложат оружие.

«Тройка» требований

Делегацию афганского правительства в Дохе возглавляет председатель Высшего совета национального примирения Абдулла Абдулла. Он открыл встречу, призвав международное сообщество «не оставаться равнодушным к беспрецедентному гуманитарному кризису в Афганистане и четко потребовать от талибов мира».



Переговоры расширенной «тройки» проходят на фоне блицкрига «Талибана»: группировка фактически захватывает по два новых города каждые сутки. С 6 по 9 августа талибы взяли под свой контроль столицы шести провинций: Зарандж (столица провинции Нимроз), Шибарган (провинция Джаузджан), Талукан (провинция Тахар), Айбак (провинция Саманган), Сари-Пуль и Кундуз (столицы одноименных провинций). 10 августа было объявлено о захвате седьмого административного центра — города Фарах в одноименной западной провинции.

Бить или не бить_2 Солдат армии Афганистана во время боестолкновений с боевиками «Талибана» в городе Герат Фото: TASS/EPA/JALIL REZAYEE

Наиболее серьезной потерей для афганского правительства считается Кундуз, расположенный в 200 км от границы с Таджикистаном. Благодаря стратегическому расположению этот город называют «северными воротами» Афганистана.

Несмотря на ситуацию в регионе, представитель Госдепартамента США Нед Прайс уверен: «совершенно очевидно, что талибы ищут прочное решение» и «не в их интересах пытаться захватить власть силой только для того, чтобы их вытеснили спустя некоторое время». А спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов отметил, что среди талибов примерно две трети считают, что через внутриафганские переговоры смогут достичь большего, нежели через боевые действия.

Именно тема этого диалога, а также территориальные приобретения талибов стали главными на трехдневных переговорах расширенной «тройки».

Сейчас «Талибан» говорит с позиции силы, потому будет торговаться за иные, более выгодные для себя условия перемирия, считает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сотников.

— Требовать можно многое: и прекратить огонь, и скорейшим образом перейти к мирным переговорам с Кабулом. Но исход переговоров напрямую зависит от того, как обстоят дела на поле боя. За последние пять дней талибы захватили семь крупных населенных пунктов. На этом фоне требования американских партнеров выглядят довольно странно, их позиция эффекта на талибов не оказывает, — пояснил эксперт «Известиям».

Бить или не бить_1 Американский бомбардировщик B-52 Stratofortress на авиабазе в Катаре Фото: TASS/ZUMA/Tsgt. Terrica Y. Jones

7 августа США направили в Афганистан со своей авиабазы в Катаре бомбардировщики B-52 Stratofortress — самолеты наносили удары по целям в провинциях Кандагар, Герат, Лашкаргах и Гильменд. Однако рычагов воздействия на талибов после этих бомбардировок у США больше не стало, констатировал политолог.

Признавая это, 9 августа официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США отказываются предоставить дополнительную военную поддержку Кабулу, но будут продолжать добиваться дипломатического урегулирования конфликта. Кирби уточнил: «защитой Афганистана должны заниматься афганские войска», поскольку «это их страна, их борьба».

— У России в Афганистане другие задачи, Москва вместе с со странами Центральной Азии налаживает антитеррористический фронт, в Узбекистане завершились совместные военные маневры. В целом РФ призывает Кабул и талибов взвесить все возможности продолжения мирного процесса. Потому у России более выигрышная позиция, мы выступаем последовательно за мирный диалог, в то время как американцы предпочитают силовую тактику, — заключил Владимир Сотников.

Не остановится на полпути

Директор российского Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар заявил «Известиям», что главный вопрос на предстоящей встрече «тройки» — как снизить уровень насилия в стране. Для самих талибов, уточнил эксперт, важно в кратчайшие сроки добиться стратегического превосходства, чтобы закрепиться на уже завоеванных территориях. Потому пока говорить о перемирии для талибов невыгодно.

— «Талибан» вложил в эту кампанию все свои силы, они несут огромные потери. Если они не успеют добиться превосходства до конца августа, то афганские правительственные силы начнут их выдавливать с позиций, и талибы потеряют все, — пояснил политолог. — Потому в ближайшие недели группировка вряд ли пойдет на уступки. Но за предстоящей встречей «тройки» никаких поворотных решений не последует.

Если продвижение талибов замедлится, и афганская армия начнет отвоевывать территории, группировка может показать, что якобы готова на компромисс и уступить решениям «тройки», предположил эксперт.

Бить или не бить_3 Беженцы из северных провинций Афганистана, захваченных боевиками «Талибана», в одном из парков Кабула Фото: REUTERS

Он также обратил внимание и на серьезный раскол, наметившийся между политическим и военным крылом «Талибана»: то, что принимается офисом группировки в Дохе, не устраивает членов группировки на поле боя. Это может затруднить переговоры с движением в нынешнем формате.

Профессор пакистанского Пешаварского университета Мухаммед Исмаил также считает, что шансов добиться прекращения огня между Кабулом и «Талибаном» сейчас нет, поскольку талибы контролируют большую часть страны и ведут активное наступление на центры провинций. Ситуацию осложняет то, что захватывая столицы, группировка освобождает из тюрем своих сторонников, потому ее ряды постоянно пополняются, отметил политолог.

— Прекращение станет возможным, если талибы почувствуют, что группировка не в состоянии выдержать дальнейшие боевые действия. Но пока такой тенденции нет, — пояснил эксперт «Известиям».

Он также подчеркнул, что помимо внутриафганского измерения конфликта существуют и внешние игроки, которые оказались втянуты в противостояние Кабула и талибов. В их числе политолог отметил Пакистан, который афганские власти открыто обвиняют в укрывательстве боевиков «Талибана». Исламабаду, в частности, ставят в вину то, что талибы получают лечение в пакистанских клиниках.

Бить или не бить_4 Боевики «Талибана» на афгано-пакистанской границе Фото: REUTERS



Постпред Пакистана при ООН Мунир Акрам полностью отверг эти обвинения, подчеркнув, что «граница закрыта на 97%, нет никакой безопасной гавани» для талибов. По мнению дипломата, заявления Кабула — «попытка найти предлог, чтобы оправдать сохранение иностранного военного присутствия в стране».



Несмотря на увеличивающийся раскол в отношениях Афганистана и Пакистана, последний продолжает входить в расширенную «тройку» в отличие от других региональных игроков — Индии и Ирана, которые не присутствуют на переговорах. Нынешняя встреча в Дохе продлится до 12 августа, помимо РФ, США, КНР и Пакистана в ней также принимают участие спецпредставители ООН, ЕС, Великобритании, Катара и Узбекистана.