Гони из большого города: чем закончилась последняя вылазка талибов

«Талибан» (запрещен в России) не смог взять ни одного из трех крупных городов Афганистана, атаку на которые боевики вели последние несколько дней . Афганским силовикам удалось выбить талибов из Герата и отстоять Кандагар и Лашкаргах, ликвидировав за одни сутки более 450 членов движения. И хотя обстановка в стране, резко обострившаяся с момента вывода американских и натовских войск, продолжает оставаться довольно тяжелой, нынешняя операция правительственной армии все же оказалась мощным поводом для воодушевления народа.

Не по зубам

Сразу вслед за начавшимся в мае этого года выводом американских войск из Афганистана боевики движения «Талибан» принялись активно захватывать один за другим населенные пункты в стране, в том числе на границе с Таджикистаном. К середине июля, времени мусульманского праздника Курбан-байрам, враждующие стороны завели было речь об относительно длительном перемирии. Но оно так и не материализовалось.

И с минувших выходных наступление талибов, контролирующих ныне примерно половину страны, продолжилось с удвоенной силой. При этом вторжению подверглись уже не небольшие сельские уезды, а крупные города . Так, они обстреляли ракетами аэропорты Кандагара и Герата и одновременно развернули наступление на административный центр провинции Гельменд город Лашкаргах.

Гони из большого города Фото: Global Look Press/Ajmal Kakar/XinHua

2 августа талибы вошли в Герат, захватив два местных райотдела полиции внутри городской черты . Впрочем, вскоре афганским силам безопасности удалось выбить группы боевиков оттуда и расчистить прилегающие к Герату районы. Не попали под контроль талибов и два других атакованных города. Все это обошлось немалой кровью — за четыре дня боев в Герате погибли свыше двух десятков мирных жителей, а бои в Лашкаргахе стоили жизней как минимум 38 гражданских лиц, еще свыше 150 были ранены. Правда, потери понесли и талибы — за один лишь понедельник афганские силовики ликвидировали по всей стране более 450 боевиков , сообщило 2 августа на своей странице в Twitter минобороны.

По словам руководителя Центра изучения афганской политики Андрея Серенко, второе летнее наступление талибов было ожидаемо: движение использовало затишье во время Курбан-байрама для переброски 10 тыс. боевиков из Пакистана через взятый ими под контроль уезд Спин-Болдак в южной провинции Кандагар.

— По разным оценкам, за каждые сутки в среднем по тысяче человек в эти дни переходили границу с оружием. В основном это пакистанская молодежь 17-20 лет, накаченная таблетками , которые позволяли им по 48 часов не есть, не спать и ни пить — именно такие препараты были обнаружены при убитых или у попавших в плен боевиков, — рассказал эксперт «Известиям».

Кроме того, по его словам, талибы пытались воспользоваться наступившим в регионе сезоном пыльных бурь. Погодные условия сильно осложнили работу афганской авиации, именно поэтому и понадобился американский Б-52, чтобы бомбить боевиков в Герате.

Гони из большого города Фото: Global Look Press/Siegfried Grassegger/imagebroker

— Думаю, в дальнейшем талибы не возьмут ни один из этих городов. Правительство прекрасно понимает политическую значимость этих объектов, и у него есть определенный план по обороне крупных административных центров и созданию вокруг них зон безопасности , — резюмировал Андрей Серенко.

Все против одного

Еще на прошлой неделе представитель талибов Сухайль Шахин в интервью Associated Press заверял, что «Талибан» сложит оружие, когда правительство Ашрафа Гани уйдет в отставку и в Кабуле будет сформирован новый кабмин . И намекнул, что в ряде уездов многие военные и политики переходят на сторону движения «в результате переговоров, а не боевых действий» — якобы в знак согласия с необходимостью отстранить от власти нынешнего главу страны.

Впрочем, если еще несколько месяцев назад многие представители разношерстной афганской политической элиты действительно считали, что президент Гани саботирует мирные переговоры с талибами и открыто выступали против него, то к настоящему времени ситуация кардинально поменялась. Многие осознали, что отставка Ашрафа Гани не решит никаких проблем — поскольку у «Талибана» нет четкого плана действий в случае его ухода .

— Талибы должны сначала представить то, что они предлагают афганцам в обмен на отставку Гани. Даже для того, чтобы создать промежуточную структуру, нам нужен план в документе, чтобы реализовать его и предотвратить новую гражданскую войну и распад Афганистана, — пояснил «Известиям» главный редактор газеты Afghanistan Times Мансур Файзи.

Гони из большого города Фото: Global Look Press/Ajmal Kakar/XinHua

Но, главное, чем движение окончательно отвратило от себя даже самых ярых недругов действующей власти, — это зверства, совершаемые боевиками на захватываемых территориях. Все последние недели из захваченных талибами районов поступали сведения то об избитом до полусмерти сыне полицейского, то о казненном солдате национальной армии или известном комике, то об очередной сожженной школе или новых сумасбродных ограничениях для женщин.

— Талибы только что захватили несколько ключевых районов, и их поведение по отношению к мирным жителям было настолько грубым и бесчеловечным, что теперь афганские лидеры вернулись к поддержке президента Гани и осуждению талибов. Каждый политик, который когда-то выступал против президента, теперь ведет войну против талибов в своих провинциях, чтобы защитить свой народ от жестокости группировки, — сказал Мансур Файзи.

К слову, после зачистки Герата от талибов в понедельник вечером жители города вышли на улицы, скандируя хорошо известный лозунг «Аллах Акбар» — только в поддержку правительственных сил и народного ополчения. А уже 3 августа схожая акция солидарности с афганской армией прошла в Кабуле .

Любопытно, что на этой неделе о преступлениях талибов вслух заговорили и представители Запада, в недалеком прошлом убеждавшие общественность в том, что, мол, «Талибан» обещал им соблюдать права человека. Так, посольства США и Великобритании в Кабуле впервые обвинили движение в совершении военных преступлений, возложив на них ответственность за резню мирных жителей в провинции Кандагар.