Гони из большого города: чем закончилась последняя вылазка талибов
«Талибан» (запрещен в России) не смог взять ни одного из трех крупных городов Афганистана, атаку на которые боевики вели последние несколько дней. Афганским силовикам удалось выбить талибов из Герата и отстоять Кандагар и Лашкаргах, ликвидировав за одни сутки более 450 членов движения. И хотя обстановка в стране, резко обострившаяся с момента вывода американских и натовских войск, продолжает оставаться довольно тяжелой, нынешняя операция правительственной армии все же оказалась мощным поводом для воодушевления народа.
Не по зубам
Сразу вслед за начавшимся в мае этого года выводом американских войск из Афганистана боевики движения «Талибан» принялись активно захватывать один за другим населенные пункты в стране, в том числе на границе с Таджикистаном. К середине июля, времени мусульманского праздника Курбан-байрам, враждующие стороны завели было речь об относительно длительном перемирии. Но оно так и не материализовалось.
И с минувших выходных наступление талибов, контролирующих ныне примерно половину страны, продолжилось с удвоенной силой. При этом вторжению подверглись уже не небольшие сельские уезды, а крупные города. Так, они обстреляли ракетами аэропорты Кандагара и Герата и одновременно развернули наступление на административный центр провинции Гельменд город Лашкаргах.
2 августа талибы вошли в Герат, захватив два местных райотдела полиции внутри городской черты. Впрочем, вскоре афганским силам безопасности удалось выбить группы боевиков оттуда и расчистить прилегающие к Герату районы. Не попали под контроль талибов и два других атакованных города. Все это обошлось немалой кровью — за четыре дня боев в Герате погибли свыше двух десятков мирных жителей, а бои в Лашкаргахе стоили жизней как минимум 38 гражданских лиц, еще свыше 150 были ранены. Правда, потери понесли и талибы — за один лишь понедельник афганские силовики ликвидировали по всей стране более 450 боевиков, сообщило 2 августа на своей странице в Twitter минобороны.
По словам руководителя Центра изучения афганской политики Андрея Серенко, второе летнее наступление талибов было ожидаемо: движение использовало затишье во время Курбан-байрама для переброски 10 тыс. боевиков из Пакистана через взятый ими под контроль уезд Спин-Болдак в южной провинции Кандагар.
— По разным оценкам, за каждые сутки в среднем по тысяче человек в эти дни переходили границу с оружием. В основном это пакистанская молодежь 17-20 лет, накаченная таблетками, которые позволяли им по 48 часов не есть, не спать и ни пить — именно такие препараты были обнаружены при убитых или у попавших в плен боевиков, — рассказал эксперт «Известиям».
Кроме того, по его словам, талибы пытались воспользоваться наступившим в регионе сезоном пыльных бурь. Погодные условия сильно осложнили работу афганской авиации, именно поэтому и понадобился американский Б-52, чтобы бомбить боевиков в Герате.
— Думаю, в дальнейшем талибы не возьмут ни один из этих городов. Правительство прекрасно понимает политическую значимость этих объектов, и у него есть определенный план по обороне крупных административных центров и созданию вокруг них зон безопасности, — резюмировал Андрей Серенко.
Все против одного
Еще на прошлой неделе представитель талибов Сухайль Шахин в интервью Associated Press заверял, что «Талибан» сложит оружие, когда правительство Ашрафа Гани уйдет в отставку и в Кабуле будет сформирован новый кабмин. И намекнул, что в ряде уездов многие военные и политики переходят на сторону движения «в результате переговоров, а не боевых действий» — якобы в знак согласия с необходимостью отстранить от власти нынешнего главу страны.
Впрочем, если еще несколько месяцев назад многие представители разношерстной афганской политической элиты действительно считали, что президент Гани саботирует мирные переговоры с талибами и открыто выступали против него, то к настоящему времени ситуация кардинально поменялась. Многие осознали, что отставка Ашрафа Гани не решит никаких проблем — поскольку у «Талибана» нет четкого плана действий в случае его ухода.
— Талибы должны сначала представить то, что они предлагают афганцам в обмен на отставку Гани. Даже для того, чтобы создать промежуточную структуру, нам нужен план в документе, чтобы реализовать его и предотвратить новую гражданскую войну и распад Афганистана, — пояснил «Известиям» главный редактор газеты Afghanistan Times Мансур Файзи.
Но, главное, чем движение окончательно отвратило от себя даже самых ярых недругов действующей власти, — это зверства, совершаемые боевиками на захватываемых территориях. Все последние недели из захваченных талибами районов поступали сведения то об избитом до полусмерти сыне полицейского, то о казненном солдате национальной армии или известном комике, то об очередной сожженной школе или новых сумасбродных ограничениях для женщин.
— Талибы только что захватили несколько ключевых районов, и их поведение по отношению к мирным жителям было настолько грубым и бесчеловечным, что теперь афганские лидеры вернулись к поддержке президента Гани и осуждению талибов. Каждый политик, который когда-то выступал против президента, теперь ведет войну против талибов в своих провинциях, чтобы защитить свой народ от жестокости группировки, — сказал Мансур Файзи.
К слову, после зачистки Герата от талибов в понедельник вечером жители города вышли на улицы, скандируя хорошо известный лозунг «Аллах Акбар» — только в поддержку правительственных сил и народного ополчения. А уже 3 августа схожая акция солидарности с афганской армией прошла в Кабуле.
Любопытно, что на этой неделе о преступлениях талибов вслух заговорили и представители Запада, в недалеком прошлом убеждавшие общественность в том, что, мол, «Талибан» обещал им соблюдать права человека. Так, посольства США и Великобритании в Кабуле впервые обвинили движение в совершении военных преступлений, возложив на них ответственность за резню мирных жителей в провинции Кандагар.
На круглом столе «Афганистан после выхода войск США: кто поможет создать сильное государство?» спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов сообщил, что «примерно одна треть боевиков движения, включая некоторых полевых командиров, настроена радикально». Примерно две трети состава этого движения, включая высшее руководство, настроены на политическое решение афганского кризиса, добавил он.