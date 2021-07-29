Дайте огня: американцы обещают продолжить авиаудары по талибам

Соединенные Штаты продолжат наносить авиаудары для поддержки афганских сил, столкнувшихся с силами движения «Талибан» (запрещено в РФ). Об этом на днях заявил глава центрального командования вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи. Как это увязывается с продолжающимся выводом войск из Афганистана и что кроется за словами военачальника, разбирались «Известия».

Уходят ли американцы?

Во время пресс-конференции в Кабуле генерал морской пехоты, глава центрального командования США Кеннет Маккензи, наблюдающий за операциями в Афганистане, сказал: «Соединенные Штаты увеличили количество авиаударов в поддержку афганских сил за последние несколько дней, и мы готовы продолжить такой повышенный уровень поддержки, если талибы продолжат свои атаки».

Однако Маккензи отказался сообщить, будут ли американские силы продолжать авиаудары после завершения своей военной миссии 31 августа. После встречи с президентом Афганистана Ашрафом Гани он заявил: «Я просто не смогу комментировать будущее американских авиаударов после 31 августа. Я сосредотачиваюсь на том, что происходит здесь и сейчас».

Дайте огня Глава центрального командования ВС США Кеннет Маккензи во время пресс-конференции в Кабуле Фото: REUTERS/Staff

Он также добавил, что победа «Талибана» не является неизбежной и политическое решение конфликта остается возможным. При этом Маккензи сообщил, что материально-техническая поддержка, например техническое обслуживание афганских самолетов, продолжится и после вывода американских войск. Предполагается, что разбитые самолеты будут отправлены в другие страны, имеющие базы США, чтобы подрядчики могли восстановить их для предстоящих боев.

В апреле 2021 года президент США Джо Байден объявил, что к сентябрю американские войска будут выведены из Афганистана, что положит конец 20-летнему иностранному военному присутствию в стране.

США и их союзники вторглись в Афганистан в рамках операции «Несокрушимая свобода» вскоре после терактов 11 сентября 2001 года, унесших жизни более 3 тыс. человек. Войска НАТО действуют на территории Афганистана в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН.

Дайте огня США выводят войска из Афганистана Фото: REUTERS

Операция в Афганистане стала самой затяжной международной военной кампанией в истории американской армии. В связи со сворачиванием американской военной миссии в последние недели талибы активизировали наступление, захватив сельские районы и некоторые столицы провинций.

Поиски компромисса

В последние недели в столице Катара Дохе проходили встречи афганского правительства и представителей движения «Талибан», но, по словам дипломатов, с начала мирных переговоров существенного прогресса практически нет.

Официальные лица Афганистана и США сообщают, что из-за потерь армия пересматривает свою стратегию, чтобы сосредоточить силы вокруг наиболее важных районов, таких как Кабул, а также других городов, пограничных переходов и инфраструктуры. Недавнее наступление талибов привело к захвату более половины районных центров страны. Теперь они угрожают крупным афганским городам.

Дайте огня Фото: REUTERS/Ibraheem al Omari

Военные силы Афганистана до сих пор не могли сдержать талибов. Однако серия авиаударов, нанесенных на прошлой неделе американцами, продемонстрировала, что они по-прежнему представляют собой серьезную угрозу, несмотря на почти завершенный вывод войск. На прошлой неделе Пентагон заявил, что вывод войск США завершен примерно на 95%. Авиаудары являются практически единственным оставшимся военным средством давления Соединенных Штатов на «Талибан».

В последние дни американские удары по позициям талибов вокруг ключевой южной столицы провинции Кандагар, похоже, помогли замедлить продвижение повстанцев и по крайней мере дали осажденным афганским силам время для перегруппировки и перевооружения. Тем не менее некоторые части города всё еще остаются под контролем «Талибана».

Что будет дальше?

«Талибан» яростно отреагировал на удары, заявив, что нарушено соглашение 2020 года, заключенное между группировкой боевиков и Соединенными Штатами.

Генерал Маккензи отметил, что США вынуждены наносить авиаудары, поскольку необходимо отражать атаки повстанцев. Он считает, что «американская поддержка афганских сил, ведущих тесную борьбу с талибами, имеет хороший эффект».

Однако комментарии американского генерала не согласуются с ответами других высокопоставленных лиц Пентагона по вопросу о вероятности авиаударов по талибам после 31 августа.

Так, министр обороны США Ллойд Дж. Остин III заявил журналистам, что после завершения миссии американские военные будут сосредоточены на контртеррористических ударах по боевикам «Аль-Каиды» и «Исламского государства» (обе организации запрещены в РФ).

Дайте огня Фото: ТАСС/EPA/Jalil Rezayee

Генерал Маккензи признал, что, поскольку в Афганистане не останется боевых самолетов, будет гораздо труднее, чем было, поддерживать страну с помощью авиаударов. Соединенные Штаты имеют значительные авиационные средства в Персидском заливе и на Ближнем Востоке, откуда выполняются текущие миссии. Несмотря на это, по словам генерала, «они всё еще ограничены».

Афганские ВВС пытались компенсировать сокращение американской воздушной силы, нанося несколько десятков ударов в день. Но они сталкиваются с постоянно растущими проблемами технического обслуживания, поскольку почти все иностранные подрядчики, ответственные за обслуживание боевых самолетов, покинули страну.

По словам официальных лиц, после того как вывод американских войск будет завершен, в Афганистане останутся небольшие силы численностью около 650 человек, в основном для защиты посольства США и международного аэропорта в Кабуле.

Издержки поддержки

Американские авиаудары, возможно, повысили боевой дух афганских официальных сил или привели к некоторым тактическим успехам, но также увеличили риск жертв среди гражданского населения, особенно в городских районах, где талибы укрепляют свои позиции.

Поступали сообщения от местных властей о гибели мирных жителей в результате ударов афганских ВВС. Согласно данным ООН, которая ведет систематический учет с 2009 года, в первой половине 2021 года в Афганистане было убито и ранено больше женщин и детей, чем за первые шесть месяцев любого другого года. Общее число раненых и убитых в стране в результате насилия за первую половину года увеличилось на 47% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Дайте огня Фото: Global Look Press/Xinhua/Rahmatullah ALizadah

Несмотря на сегодняшнее превосходство сил «Талибана» на поле боя, генерал Маккензи отверг прогнозы о том, что боевики, вероятно, рано или поздно одолеют правительственные силы. По оценкам американских разведок, столица Кабул не продержится более шести месяцев. Маккензи считает, что «Талибан» пытается создать ощущение неизбежности вокруг своей кампании.

Условие мира

«Талибан» утверждает, что не хочет монополизировать власть, однако настаивает на том, что мир не придет в Афганистан до тех пор, пока в Кабуле не будет сформировано новое правительство и не будет свергнут президент Ашраф Гани.

Отвечая на вопрос о требовании талибов убрать нынешнего президента Афганистана в качестве условия мирного соглашения, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что Джо Байден поддерживает Гани.

Дайте огня Президент Афганистана Ашраф Гани Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Pete Marovich

По данным Белого дома, во время телефонного разговора Байден заверил Гани, что включил $3,3 млрд для афганских сил безопасности в свой бюджетный запрос на 2022 финансовый год. Лидеры двух стран согласились, что военное наступление талибов «прямо противоречит заявлению движения о поддержке урегулирования конфликта путем переговоров».