Тьма с востока: в Турцию хлынул поток нелегалов из Афганистана

В Турции сейчас, помимо пожаров и стремительно растущего числа заболевших коронавирусом, еще одна напасть — афганские нелегалы, которые бегут через территорию Ирана. Этот поток стремительно растет на фоне ухода американцев из Афганистана. Тем временем Анкара собирается усилить свое военное присутствие в Кабуле, несмотря на недовольство талибов. Подробности — в материале «Известий».

«Мы должны быть начеку»

«По оценкам, в нашей стране насчитывается около 500 тыс. афганских беженцев. Понятно, что приток беженцев [из Афганистана] достигнет наших границ в ближайшее время — впереди рискованный и опасный период. Мы должны быть начеку», — заявил лидер Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели, считающийся главным союзником президента Реджепа Тайипа Эрдогана по Народному альянсу.

Его слова прозвучали на фоне продолжающихся переговоров между Анкарой и Вашингтоном по поводу контроля над международным аэропортом Кабула. Вывод военного контингента НАТО из Афганистана, который должен завершиться до 11 сентября этого года, лишь усилил опасения, что власть окажется в руках талибов.

Турция — одно из немногих государств, которое готово остаться в Афганистане после ухода военных сил западных стран. По словам советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, турецкие военные будут играть ведущую роль в обеспечении безопасности аэропорта Кабула после завершения миссии НАТО в Афганистане. Этот вопрос обсуждали на саммите Джозеф Байден и Реджеп Тайип Эрдоган. Но переговоры по этой теме продолжаются.

Тьма с Востока Фото: Global Look Press/Zuma Press/Ahmad Massoud

В целом Анкара на протяжении многих лет поддерживала неплохие отношения с «Талибаном» (террористическое движение, запрещено в РФ). Но сейчас руководство талибов категорически против присутствия на территории страны иностранных войск , ссылаясь на соглашение, подписанное в конце февраля 2020 года. «Если иностранцы хотят сохранить здесь военное присутствие для обеспечения безопасности аэропорта, афганцы не позволят этого и будут рассматривать их как захватчиков, будь то Турция или любая другая страна», — заявил представитель талибов Забихулла Муджахид.

В последнее время «Талибан» перешел в наступление, захватывая всё новые территории. По заявлению талибов, они контролируют большую часть территории страны. Опасаясь насилия и боевых действий, многие афганцы бегут из страны. В основном в Турцию — через территорию Ирана — и Пакистан.

«Турция не будет лагерем для мигрантов»

На фоне притока беженцев Анкара ускорила строительство 63-километровой бетонной стены на границе между Ираном и турецкой провинцией Ван, общая протяженность границы между ними — около 300 км . О том, что ее начали возводить, турецкие власти сообщили в начале мая. Это заграждение строят для предотвращения нелегальной миграции.

«На данный момент турецкие вооруженные силы прилагают большие усилия для обеспечения безопасности границ. Мы полны решимости в этом вопросе. Мы также проводим необходимые процедуры в отношении мигрантов, пытающихся проникнуть в Турцию как в рамках судебных, так и административных процедур. Мы доставляем их в специальные центры депортации, чтобы они могли вернуться в свою страну», — сообщил глава администрации района Чалдыран в провинции Ван Юсуф Дурани Динч агентству Anadolu.

Тьма с Востока Cтена на границе между турецкой провинцией Ван и Ираном Фото: Getty Images/Anadolu Agency

За последние несколько лет Турция воздвигла аналогичную стену длиной свыше 830 км на границе с Сирией. Сейчас турецкие власти жалуются, что Тегеран не останавливает нелегалов из Афганистана . А местный телеканал CNN Turk опубликовал материал под заголовком «Почему Иран не препятствует?».

По информации министерства внутренних дел Турции, за последние три недели на границе с Ираном задержали более 1,6 тыс. нелегалов. За последние несколько лет Анкара и так приютила у себя 4 млн беженцев из Сирии . «Незаконным мигрантам точно не разрешено находиться в нашем регионе. Мы подаем против них судебные иски», — заявил губернатор провинции Ван Эмин Бильмез.

В МИД Турции сообщили, что страна не собирается принимать у себя беженцев из Афганистана . «Турция ни в коем случае не возьмет на себя международные обязательства третьих стран и не будет принимать новую волну миграции. Позиция «мигранты не приходят сюда, а уходят в другое место», является эгоистичным и никому не выгодным подходом. Мы передаем это нашим собеседникам на всех уровнях, подчеркивая, что Турция не будет пограничником ЕС или лагерем для просителей убежища», — говорится в заявлении официального представителя МИДа Танжу Бильгича.

«Одна из главных проблем»

Для Турции проблема мигрантов — одна из ключевых, она влияет и на внешнеполитический курс — взаимодействие с Европой и АзиейЭ, — и на внутреннюю политику , считает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова, доцент Дипломатической академии МИД России Владимир Аватков. «Это сильно давит на внутриполитическую и внутриэкономическую систему страны. При этом Турция вкладывает большое количество ресурсов в содержание мигрантов на своей территории. И дополнительный приток нелегалов будет достаточно сложно содержать», — отметил тюрколог в беседе с «Известиями».

По словам политолога, все, кто входит в Афганистан, впоследствии покидают эту страну с большими человеческими потерями, а также серьезными экономическими и политическими проблемами . «Усиление Турции в Афганистане сулит ей возможности стать хабом, приблизиться к Центральной Азии. Но при этом обещает и существенные экономические потери, которых у нее и так достаточно. Сирийские беженцы близки туркам по своей сути. Сирия была частью Османской империи, там большое число не только арабов, но и тюрок. В Афганистане ситуация совершенно другая, афганцы — это совершенно другой набор народов, Турции будет сложно ассимилировать этих людей без изменения своей внутренней специфики», — полагает эксперт.

Тьма с Востока Фото: TASS/EPA/Sedat Suna

С ним согласен и научный сотрудник Центра востоковедных исследований Данила Крылов. «Фактически турки вполне могут войти в Афганистан и начать оттуда распространять свое влияние на регион Центральной Азии не только в рамках политики «мягкой силы», но и с применением реальной жесткой силы. «Талибан» категорически против присутствия турок, прекрасно осознавая, что возникнет в том числе идеологическое и идейно-ценностное столкновение. К тому же возможны столкновения на уровне тюркских народов внутри Афганистана», — пояснил политолог в разговоре с «Известиями».

Крылов отмечает, что «Талибану» вряд ли хочется воевать с такой крупной региональной державой, как Турция, особенно учитывая, что власть в стране еще не под контролем талибов. «Т урки настроены решительно. В перспективе, если они влезут, мы получим еще одну горячую точку, более горячую, чем когда Афганистан был под контролем американцев. Но только у турок не так много военного опыта со страной, ведущей партизанские действия и получающей значительное финансирование со стороны отдельных государств за счет продажи наркотиков. Финансовые возможности «Талибана» гораздо больше, чем у сирийских или иракских курдов, с которыми у турок были столкновения . И это не то же самое, что было у Анкары в Ливии. В данном случае будет еще один виток затяжной партизанской войны, войны в горах, на территории, которая хорошо известна «Талибану». Если Турция влезет в Афганистан, мира мы там не увидим», — уверен специалист.

Тьма с Востока Фото: Global Look Press/Zuma Press/Wali Sabawoon