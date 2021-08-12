Власти Афганистана предложили талибам участие в управлении страной

Власти Афганистана предложили движению «Талибан» (запрещено в России) участие в управлении государством при условии, что талибы прекратят насилие. Об этом в четверг, 12 августа, сообщает Al Jazeera.

Источник в правительстве подтвердил агентству, что афганское правительство предложило талибам разделить власть в стране, только если прекратится насилие. Согласно источнику, это предложение было передано через Катар, где сейчас проходят афганские мирные переговоры.

Ранее в этот день агентство Reuters сообщало, что талибы захватили город Газни юго-западнее Кабула, это уже девятая столица провинции, над которой движение взяло контроль за неделю.

Накануне официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что силы безопасности Афганистана превосходят по численности силы «Талибана». По его словам, у властей Афганистана есть в распоряжении инструменты и политическая поддержка, их силы безопасности продолжают получать поддержку от США и имеют необходимые для защиты страны средства.

11 августа газета The Washington Post со ссылкой на источники в американском правительстве сообщила, что администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена сократила прогнозы по срокам взятия талибами под свой контроль Кабула, указав, что теперь захват афганской столицы может произойти за 90 дней.

В тот же день талибы сообщили о захвате членами движения тюрьмы в афганском Кандагаре. Согласно заявлению талибов, сотни заключенных были освобождены, а сотрудники исправительного учреждения сдались.

3 августа глава афганского МИДа Мохаммад Ханиф Атмар рассказал, что правительство Афганистана готово работать вместе с представителями «Талибана», но сделать движение составной частью власти лишь при условии отказа движения от терроризма.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.