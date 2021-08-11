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Талибы заявили о захвате тюрьмы в Кандагаре

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Представитель движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) Забиулла Муджахед заявил о захвате членами движения тюрьмы в афганском Кандагаре.

«Центральная тюрьма в городе Кандагаре после длительной осады сегодня вечером была полностью завоевана», — говорится в заявлении Муджахеда, опубликованном в среду, 11 августа, в Twitter.

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Согласно заявлению талибов, сотни заключенных были освобождены, а сотрудники исправительного учреждения сдались.

В свою очередь, телеканал Tolo News со ссылкой на местных жителей сообщает, что «Талибан» вновь возобновил нападения на Кандагар и соседнюю провинцию Орузган.

Накануне министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что граница Афганистана с Узбекистаном и Таджикистаном контролируется представителями группировки «Талибан». Талибы дали обещание о ненападении на соседние страны, однако это не говорит об отсутствии угроз со стороны запрещенной группировки.

7 августа бомбардировщики B-52 Stratofortress ВВС США нанесли авиаудары по силам талибов в провинции Джаузджан. Представитель минобороны Афганистана Фавад Аман также сообщил о ликвидации более 200 талибов, уничтожении свыше 100 транспортных средств и большого количества оружия и боеприпасов.

3 августа глава афганского МИДа Мохаммад Ханиф Атмар рассказал, что правительство Афганистана готово работать вместе с представителями «Талибана», но сделать движение составной частью власти лишь при условии отказа движения от терроризма.

Москва не раз выражала обеспокоенность по поводу ситуации в Афганистане. 28 июля глава Минобороны России подчеркнул, что миссия Соединенных Штатов в Афганистане провалилась.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.

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