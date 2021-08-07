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Бомбардировщики B-52 нанесли удары по талибам в провинции Джаузджан

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Американские бомбардировщики B-52 США нанесли авиаудары по членам движения «Талибан» (организация запрещена в России) в провинции Джаузджан на севере Афганистана. Об этом 7 августа сообщил представитель минобороны Афганистана Фавад Аман в Twitter.

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По его словам, удары были нанесены в городе Шибергане, боевики понесли тяжелые потери. По предварительным данным, погибли около 200 боевиков.

«Группа талибов стала целью B-52 в городе Шиберган провинции Джаузджан. Террористы понесли тяжелые потери в результате авиаударов ВВС США», — указал он.

Ранее в этот день стало известно, что талибы полностью взяли под контроль провинцию Джаузджан. Кроме того, в субботу были переброшены несколько американских B-52, которые, по данным источников, должны нанести удары по объектам талибов в провинциях Кандагар, Герат, Лашкаргах и Гильменд.

В последнее время на фоне вывода войск США и союзников из Афганистана обострилось противостояние правительственных сил и талибов. Боевики взяли под контроль существенные территории страны, несмотря на подписанное в Дохе при участии США соглашение о мире. В Москве ухудшение обстановки в Афганистане сочли провалом американской миссии в стране. Как отметил глава Минобороны РФ есть опасность укрепления террористических организаций в Афганистане.

США в настоящее время выводят из Афганистана своих военных, которые находились в стране с 2001 года. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.

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