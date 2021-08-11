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Шойгу рассказал о сохраняющейся угрозе боевиков из Афганистана
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Шойгу рассказал о сохраняющейся угрозе боевиков из Афганистана

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Граница Афганистана с Узбекистаном и Таджикистаном контролируется представителями группировки «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ). Талибы дали обещание о ненападении на соседние страны, однако оно не говорит об отсутствии угроз со стороны запрещенной группировки, о чем во вторник, 10 августа, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в ходе молодежного образовательного форума «Территория смыслов».

«Все пропускные пункты и те угрозы, которые исходили от Афганистана раньше, — это наркотрафик, это проникновение террористов в нашу страну через Таджикистан, Киргизию, Узбекистан, и конечно, (угроз. — Ред.) от этого не становится меньше», — сообщил военный министр.

Дополнительно он указал, что с точки зрения России важно реализовать подготовку союзников по Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) к действиям, направленным на отражение потенциальных провокаций.

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Генерал российской армии также заявлял о продолжении совместных военных учений на границе с Афганистаном, так как подобного рода мероприятия позволят держать «порох сухим». По его словам, учения состоялись на самом высоком уровне, был проверен уровень подготовки военнослужащих, а также выявлены их слабые места.

10 августа командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин сообщил о завершении совместных военных учений на границе Афганистана с участием 2,5 тыс. человек.

9 августа стало известно, что российская авиация в рамках учений на границе Таджикистана намерена отработать уничтожение живой силы и техники потенциального врага ракетно-бомбовыми ударами.

Ранее, 8 августа, российские военнослужащие вернулись в места дислокации из Узбекистана после проведения учения на границе с Афганистаном. В учении приняли участие около 1,5 тыс. военнослужащих вооруженных сил РФ и Узбекистана. Маневры проводились со 2 по 6 августа.

2 августа Россия увеличила численность военных, задействованных в трехсторонних учениях России, Узбекистана и Таджикистана рядом с границей Афганистана, до 1,8 тыс. человек, количество военной техники было также увеличено вдвое — до 420 единиц.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.

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