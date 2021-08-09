ВВС РФ на учениях в Таджикистане отработают ракетно-бомбовые удары

Российская авиация на учениях в Таджикистане отработает уничтожение живой силы и техники условного противника ракетно-бомбовыми ударами. Об этом в понедельник, 9 августа, сообщает Центральный военный округ (ЦВО).

«В практических действиях задействованы звено штурмовиков Су-25, ударные вертолеты Ми-24, а также транспортно-боевые вертолеты Ми-8 различных модификаций. На основном этапе учения летчики выполнят задачи по поиску замаскированных баз условного противника, нанесению ракетно-бомбовых ударов по мишеням, имитирующим скопление живой силы и техники»,— заявили в пресс-службе ЦВО.

Накануне сообщалось, что российские военнослужащие вернулись в места дислокации из Узбекистана после проведения учения на границе с Афганистаном. Согласно данным ЦВО, в учении приняли участие около 1,5 тыс. военнослужащих вооруженных сил РФ и Узбекистана. Маневры проводились со 2 по 6 августа в районе, который граничит с Афганистаном.

Ранее, 5 августа, в ходе маневров в Сурхандарьинской области Узбекистана военнослужащие проверили накопленный боевой опыт, а также выработали оптимальные формы применения войск и общие подходы к ведению военных действий.

В тот же день сообщалось, что российские военнослужащие в ходе совместных с Таджикистаном и Узбекистаном учений испытали новые образцы военной техники. В первые дни учений военнослужащие совершили 15-километровый марш, преодолев противопехотные заграждения, ров с водой, разрушенную стену и туннель. Огневые группы отработали упражнения армейской тактической стрельбы.

2 августа Россия увеличила численность военных, задействованных в трехсторонних учениях России, Узбекистана и Таджикистана рядом с границей Афганистана, до 1,8 тыс. человек, количество военной техники было также увеличено вдвое — до 420 единиц.

28 июля российские подразделения в Таджикистане завершили перегруппировку войск рядом с границей Афганистана. Военнослужащие совершили 200-километровый марш в сопровождении вертолетов армейской авиации.

Учения проходят на фоне обострения ситуации в Афганистане. На фоне вывода американских военнослужащих из Афганистана в стране усилилось противостояние правительственных сил с боевиками движения «Талибан» (запрещено в РФ), которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города.