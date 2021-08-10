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Шойгу заявил о продолжении военных учений на границе Афганистана

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Военные учения России, Таджикистана и Узбекистана, которые проходят на границе с Афганистаном, будут продолжены для того, чтобы держать «порох сухим». Об этом во вторник, 10 августа, сообщил российский министр обороны генерал армии страны Сергей Шойгу в ходе молодежного образовательного форума «Территория смыслов».

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«Учения прошли на самом высоком уровне, и мы будем продолжать проводить такие учения, для того чтобы, как говорили раньше, литературным языком, «держать порох сухим», — сообщил военный министр.

Он добавил, что военные мероприятия состоялись на «самом высоком уровне», что позволило проверить уровень подготовки военнослужащих, а также их слабые места.

Ранее этим же днем, 10 августа, командующий войсками Центрального военного округа генерал полковник Александр Лапин сообщил о завершении совместных военных учений на границе Афганистана с участием 2,5 тыс. человек.

9 августа стало известно, что российская авиация в рамках учений на границе Таджикистана намерена отработать уничтожение живой силы и техники потенциального врага ракетно-бомбовыми ударами.

Ранее, 8 августа, российские военнослужащие вернулись в места дислокации из Узбекистана после проведения учения на границе с Афганистаном. В учении приняли участие около 1,5 тыс. военнослужащих Вооруженных сил РФ и Узбекистана. Маневры проводились со 2 по 6 августа.

2 августа Россия увеличила численность военных, задействованных в трехсторонних учениях России, Узбекистана и Таджикистана рядом с границей Афганистана, до 1,8 тыс. человек, количество военной техники было также увеличено вдвое — до 420 единиц.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.

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