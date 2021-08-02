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Число военных на границе Афганистана увеличили до 1,8 тыс. человек

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Россия увеличила численность военных, задействованных в трехсторонних учениях рядом с границей Афганистана, до 1,8 тыс. человек. Об этом в понедельник, 2 августа, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

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Отмечается, что количество военной техники, привлекаемой к учениям, было также увеличено вдвое — до 420 единиц.

«В соответствии с решением командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина увеличена численность российского воинского контингента для участия в совместных учениях подразделений вооруженных сил России, Узбекистана и Таджикистана. Численность личного состава увеличена до 1,8 тыс. военнослужащих, а также вдвое — до 420 единиц — возросло количество привлекаемой на совместное учение военной и специальной техники», — говорится в тексте сообщения пресс-службы ЦВО, предоставленного ТАСС.

Трехсторонние учения состоятся на территории Таджикистана, а именно — полигоне Харб-Майдон, который располагается в 20 км от границы Афганистана. Военные мероприятия пройдут в период с 5 по 10 августа.

Ранее, 28 июля, российские подразделения в Таджикистане завершили перегруппировку войск рядом с границей Афганистана. Военнослужащие совершили 200-километровый марш в сопровождении вертолетов армейской авиации.

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