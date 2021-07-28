Военные РФ перегруппировали войска на полигон у границы с Афганистаном

Российские подразделения в Таджикистане завершили перегруппировку войск на полигон Харб-Майдон, который располагается рядом с границей Афганистана. Об этом в среду, 28 июля, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Так, совершив 200-километровый марш, в место совместных с Таджикистаном и Узбекистаном учений в сопровождении вертолетов армейской авиации прибыли мотострелки, танкисты, артиллеристы, зенитчики и военные инженеры. В ходе того же марша военнослужащими были отработаны вопросы боевого охранения колонн, преодоления потенциально зараженных участков местности, отражения нападения авиации «противника» и диверсионно-разведывательных групп.

«Российские подразделения 201-й военной базы в Таджикистане завершили перегруппировку войск на полигон Харб-Майдон для проведения совместного учения с воинскими контингентами России, Узбекистана и Таджикистана», — указали в пресс-службе ЦВО.

Кроме того, российские военные на территории сосредоточения войск развернули пункты управления и выполнили инженерное оборудование огневых позиций.

Накануне, 27 июля, военнослужащие российского миротворческого контингента в рамках подготовки к совместным учениям с коллегами из Узбекистана преодолели водные преграды при помощи бронетранспортера БТР-82.