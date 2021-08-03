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Мир
Глава МИД Афганистана назвал условие для сотрудничества с талибами

Глава МИД Афганистана назвал условие для сотрудничества с талибами

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Правительство Афганистана готово работать вместе с представителями «Талибана» (запрещено в РФ) и сделать его составной частью власти лишь при условии отказа движения от терроризма. Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» заявил глава афганского МИДа Мохаммад Ханиф Атмар.

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«Готово ли правительство Афганистана включить «Талибан» в некую сделку по разделу власти и вместе работать? Ответ: да. Мы готовы работать с «Талибаном», готовы взять их в правительство, готовы к миру с ними и разделу с ними власти. И у нас не так много условий для этого, в реальности только одно — внутри страны будущее Афганистана должно решаться свободной волей афганского народа, а на внешних границах Афганистан не должен представлять угрозу ни одной другой стране, и у нас не должно быть ни одной иностранной террористической силы. <…> Наше правительство готово принять «Талибан» в качестве его части на том условии, что они перестанут поддерживать терроризм», — подчеркнул министр.

Дипломат напомнил, что в прошлом движение тесно сотрудничало с «Аль-Каидой» (запрещена в РФ) и рядом других террористических организаций в странах Центральной Азии, Китае и России.

«Активно работают с ними сейчас, и нет ни одной причины, по которой они не будут поступать так же в будущем. И станет громадной ошибкой думать, что Афганистан во главе с «Талибаном» не будет убежищем для международных террористов и угрозой странам вокруг. Точно будет», — подчеркнул глава МИД Афганистана.

Он также добавил, что официальное афганское правительство приветствует работу других стран с представителями движения, если эти усилия предпринимаются в попытке убедить боевиков в необходимости мира и политического урегулирования, «но не в попытке подбодрить талибов продолжать насилие и сотрудничество с иностранными террористами».

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Это не гражданская война»

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