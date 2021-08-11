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В Госдепе заявили о превосходстве сил Афганистана над «Талибаном»

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Силы безопасности Афганистана превосходят по численности силы «Талибана» (террористическая организация, запрещена в РФ), их поражение не предопределено. Об этом 11 августа сообщил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

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Трансляция брифинга велась на сайте Госдепа.

«Это не предопределено, хотя многие, похоже, думают, что это будет неостановимым маршем «Талибана»… Это не так. Важно понимать, что сейчас, как мы видим, афганские силы безопасности численно намного превосходят то, что может собрать «Талибан», они вчера сказали, что у них 300 тыс. военных», — сказал Прайс.

По его словам, у властей Афганистана есть в распоряжении инструменты и политическая поддержка, их силы безопасности продолжают получать поддержку от США и имеют необходимые для защиты страны средства. «Мы видим вопрос в руководстве — как в политическом, так и в военном руководстве», — отметил Прайс.

Он также подчеркнул, что США будут добиваться международного консенсуса по Афганистану и мирному процессу в стране.

11 августа газета The Washington Post со ссылкой на источники в американском правительстве сообщила, что администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена сократила прогнозы по срокам взятия талибами под свой контроль Кабула, указав, что теперь захват афганской столицы может произойти за 90 дней. При этом Байден заявил, что решение по выводу американских военнослужащих из Афганистана не подлежит изменению, несмотря на ухудшение ситуации в стране. Он также призвал афганские войска дать отпор боевикам «Талибана», намеревающимся захватить Кабул.

11 августа талибы сообщили о захвате членами движения тюрьмы в афганском Кандагаре. Согласно заявлению талибов, сотни заключенных были освобождены, а сотрудники исправительного учреждения сдались.

В свою очередь, телеканал TOLONews со ссылкой на местных жителей сообщает, что «Талибан» вновь возобновил нападения на Кандагар и соседнюю провинцию Орузган.

7 августа бомбардировщики B-52 Stratofortress ВВС США нанесли авиаудары по силам талибов в провинции Джаузджан. Представитель минобороны Афганистана Фавад Аман также сообщил о ликвидации более 200 талибов, уничтожении свыше 100 транспортных средств и большого количества оружия и боеприпасов.

3 августа глава афганского МИДа Мохаммад Ханиф Атмар рассказал, что правительство Афганистана готово работать вместе с представителями «Талибана», но сделать движение составной частью власти лишь при условии отказа движения от терроризма.

США планируют вывести свой военный контингент, который находился в стране на протяжении 20 лет, до конца августа.

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