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Байден призвал войска Афганистана дать отпор талибам

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Президент США Джо Байден не считает неизбежностью захват представителями движения «Талибан» (запрещено в России) Кабула. Он призвал афганские войска дать отпор талибам с учетом помощи Штатов. Об этом 10 августа сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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«Президент продолжает считать, что захват талибами Кабула или страны не является неизбежностью, и что на данном этапе они должны продемонстрировать политическую волю, чтобы дать отпор», — сказала Псаки со ссылкой на слова американского лидера.

Как добавила Псаки, американская сторона не может позволить себе чувствовать разочарование из-за военных действий со стороны афганской армии.

«Наша точка зрения и точка зрения президента таковы, что сейчас они [Армия Афганистана] должны использовать свое обучение, помощь, подготовку в сфере безопасности, которые были им предоставлены», — заключила Псаки.

Ранее в этот день спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад отправился в Доху, где проходят переговоры по ситуации в Афганистане, и намерен требовать от радикального движения «Талибан» остановить наступление.

Отмечается, что в ходе своего визита Халилзад попытается «помочь сформулировать совместный международный ответ на стремительно ухудшающуюся ситуацию в Афганистане».

Также во вторник спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов высказал мнение, что талибы могут захватить новые административные центры провинций Афганистана.

Москва не раз выражала обеспокоенность по поводу ситуации в Афганистане. 28 июля глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что миссия Соединенных Штатов в Афганистане провалилась.

11 августа в столице Катара запланирована встреча расширенной «тройки» (РФ, КНР, США и Пакистан) по Афганистану.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.

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