США намерены требовать от талибов прекратить наступление в Афганистане

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад отправился в Доху, где проходят переговоры по ситуации в Афганистане, и намерен требовать от радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) остановить наступление. Об этом в понедельник, 9 августа, сообщается на сайте американского Госдепа.

Отмечается, что в ходе своего визита Халилзад попытается «помочь сформулировать совместный международный ответ на стремительно ухудшающуюся ситуацию в Афганистане». Кроме того, подчеркивается, что представитель США будет «оказывать давление на талибов, чтобы они прекратили свое военное наступление и договорились о политическом урегулировании».

«Соединенные Штаты будут продолжать работать со всеми сторонами, а также с региональными и международными заинтересованными сторонами, для достижения консенсуса по политическому урегулированию», — говорится в заявлении.

Ранее в этот день спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов высказал мнение, что талибы могут захватить новые административные центры провинций Афганистана.

Кроме того, накануне стало известно, что «Талибан» предостерег США от любого дальнейшего вмешательства во внутренние дела Афганистана.

Так, днем ранее бомбардировщики B-52 Stratofortress ВВС США нанесли авиаудары по силам талибов в провинции Джаузджан. Представитель минобороны Афганистана Фавад Аман сообщил, что при атаке американцы ликвидировали более 200 талибов, уничтожили свыше 100 транспортных средств, а также большое количество оружия и боеприпасов.

Тогда же стало известно, что афганская провинция Джаузджан перешла под контроль талибов. Информацию подтвердил заместитель губернатора провинции Абдул Кадир Малия.

3 августа глава афганского МИДа Мохаммад Ханиф Атмар рассказал, что правительство Афганистана готово работать вместе с представителями «Талибана» и сделать движение составной частью власти лишь при условии отказа движения от терроризма.

Москва не раз выражала обеспокоенность по поводу ситуации в Афганистане. 28 июля глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что миссия Соединенных Штатов в Афганистане провалилась.

11 августа в столице Катара запланирована встреча расширенной «тройки» (РФ, КНР, США и Пакистан) по Афганистану.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.