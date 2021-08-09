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Талибы предостерегли США от вмешательства в дела Афганистана

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Члены радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) предостерегли Соединенные Штаты от любого дальнейшего вмешательства во внутренние дела Афганистана. Об этом 8 августа сообщил телеканалу Al Jazeera представитель политического управления движения.

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Накануне бомбардировщики B-52 Stratofortress ВВС США нанесли авиаудары по силам талибов в провинции Джаузджан. Представитель минобороны Афганистана Фавад Аман сообщил, что при атаке американцы ликвидировали более 200 талибов, а также уничтожили свыше 100 транспортных средств, большое количество оружия и боеприпасов.

«Мы предостерегаем от американского вмешательства в Афганистан», — сообщил представитель политофиса «Талибана».

По его словам, прекращение огня в Афганистане достигнуто не было. Он также обвинил в происходящем в стране ее правительство, которое «инициировало войну в нескольких провинциях». При этом, отметил представитель талибов, действия движения являются лишь реакцией на нападения со стороны военных.

7 августа стало известно, что афганская провинция Джаузджан перешла под контроль талибов. Информацию подтвердил заместитель губернатора провинции Абдул Кадир Малия. По его словам, провинция полностью контролируется радикальным движением.

В тот же день министерство обороны Афганистана отметило, что минувшей ночью ВВС страны нанесли авиаудар по позициям талибов в городе Зарандж, центре провинции Нимроз. В результате атаки был ликвидирован теневой губернатор талибов провинции Абдул Халик вместе с 14 другими боевиками.

3 августа глава афганского МИДа Мохаммад Ханиф Атмар рассказал, что правительство Афганистана готово работать вместе с представителями «Талибана» и сделать движение составной частью власти лишь при условии отказа движения от терроризма.

Москва не раз выражала обеспокоенность по поводу ситуации в Афганистане. 28 июля глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что миссия Соединенных Штатов в Афганистане провалилась.

США в настоящее время выводят из Афганистана своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.

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