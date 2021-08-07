В Афганистане ликвидирован один из теневых губернаторов «Талибана»

Министерство обороны Афганистана в субботу, 7 августа, сообщило, что минувшей ночью ВВС страны нанесли авиаудар по позициям талибов (боевиков запрещенной в РФ террористической группировки «Талибан») в городе Зарандж центра провинции Нимруз.

В результате атаки был ликвидирован теневой губернатор талибов провинции Абдул Халик вместе с 14 другими боевиками, сообщает пресс-служба ведомства своем Twitter-аккаунте.

Также уточняется, что 6 августа в ходе боестолкновений боевиков с правительственными силами на окраине города Талукан был убит теневой губернатор талибов в уезде Дашт Арчи провинции Кондуз, а также еще 11 боевиков.

Кроме того, в пресс-службе указали, что всего за прошедшие сутки в боестолкновениях с правительственными силами были убиты 385 боевиков движения «Талибан» и еще 210 ранены. Наиболее активные боевые действия велись в 14 провинциях, в том числе Кандагар, Пактика, Гильменд, Тахар, Баглан и Каписа.

Накануне стало известно, что в Кабуле убили главу пресс-центра правительства Афганистана Даву Хан Минапала. Ответственность за атаку взяло на себя движение «Талибан».

5 августа заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Александр Бикантов заявил, что наступление «Талибана» в Афганистане выдыхается, поскольку у него нет ресурсов для захвата крупных городов, таких как Кабул.

3 августа глава афганского МИДа Мохаммад Ханиф Атмар рассказал, что правительство Афганистана готово работать вместе с представителями «Талибана» и сделать движение составной частью власти лишь при условии отказа движения от терроризма. Он также добавил, что афганское правительство приветствует работу других стран с представителями движения, если эти усилия предпринимаются в попытке убедить боевиков в необходимости мира и политического урегулирования.

Москва не раз выражала обеспокоенность по поводу ситуации в Афганистане. 28 июля глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что миссия Соединенных Штатов в Афганистане провалилась. По его словам, ситуация в стране стремительно деградирует, практически выйдя из-под контроля властей, причем «Талибан» контролирует большую часть территории Афганистана.

США начали вывод войск в начале мая и планируют завершить его до конца августа. Вашингтон оставит в Кабуле около 1 тыс. военных для охраны дипломатов и аэропорта.