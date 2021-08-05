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В МИД РФ рассказали о замедлении наступления талибов в Афганистане

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Наступление движения «Талибан» (запрещено в РФ) в Афганистане выдыхается, поскольку у него нет ресурсов для захвата крупных городов, таких как Кабул. Об этом в четверг, 5 августа, заявил на брифинге заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Александр Бикантов.

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«Ресурсы для захвата и удержания крупных городов, включая столицу страны Кабул, у талибов отсутствуют. Их наступление постепенно начинает выдыхаться»,— сказал он.

Бикантов также отметил, что правительственным войскам удалось вернуть контроль над утраченными территориями в ряде провинций.

Ранее, 3 августа, глава афганского МИДа Мохаммад Ханиф Атмар рассказал, что правительство Афганистана готово работать вместе с представителями «Талибана» и сделать движение составной частью власти лишь при условии отказа движения от терроризма. Он также добавил, что афганское правительство приветствует работу других стран с представителями движения, если эти усилия предпринимаются в попытке убедить боевиков в необходимости мира и политического урегулирования.

29 июля первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил о том, что Москва считает маловероятным захват власти в Афганистане талибами.

Такое же мнение выразил специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов. В ходе онлайн-конференции он заявил, что Россия не считает, что талибы полностью захватят Афганистан, однако рассматривает такой вариант развития событий и готова к нему.

28 июля глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что миссия Соединенных Штатов в Афганистане провалилась. По его словам, ситуация в стране стремительно деградирует, практически выйдя из-под контроля властей, причем «Талибан» контролирует большую часть территории Афганистана.

США начали вывод войск в начале мая и планируют завершить его до конца августа. Вашингтон оставит в Кабуле около 1 тыс. военных для охраны дипломатов и аэропорта.

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