В России сочли маловероятным захват власти в Афганистане талибами

Россия считает маловероятным захват власти в Афганистане движением «Талибан» (запрещено в РФ). Об этом 29 июля заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«Мы считаем, что пока это очень маловероятный сценарий, и надеемся, что будет вестись диалог, который приведет к установлению правительства национального согласия», — сказал он в ходе пресс-конференции.

Аналогичное мнение выразил специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов. В ходе онлайн-конференции он заявил, что Москва не считает, что талибы полностью захватят Афганистан, однако рассматривает такой вариант развития событий и готова к нему.

Кабулов также привел данные о том, что талибы в настоящее время контролируют больше половины территории Афганистана.

«По американским прикидкам, которые они опубликовали, более 200 уездов из 417 афганских уездов. Правда, за последнюю неделю правительственные войска утверждают, что они 30 уездов отбили», — заявил он.

В настоящее время на фоне вывода американских военнослужащих из Афганистана в стране усилилось противостояние правительственных сил с боевиками движения «Талибан», которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. 29 июля сообщалось, что талибы напали на контрольно-пропускной пункт в провинции Нангархар на востоке страны, в результате чего погибли по меньшей мере восемь военнослужащих армии Афганистана и еще трое пострадали. Пятеро боевиков в ходе столкновения были ликвидированы.

27 июля талибы обесточили столицу Афганистана Кабул и взяли под контроль ряд пунктов на границе с Таджикистаном.

Москва не раз выражала обеспокоенность по поводу ситуации в Афганистане. 28 июля глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что миссия Соединенных Штатов в Афганистане провалилась. По его словам, ситуация в стране стремительно деградирует, практически выйдя из-под контроля властей, причем «Талибан» контролирует большую часть территории Афганистана.

22 июля замглавы МИД России Андрей Руденко сообщил, что северные провинции Афганистана стремительно превращаются в новую горячую точку, это одно из последствий вывода войск США. Вместе с тем он добавил, что многочисленные международные террористические организации, в частности, ИГ (запрещена в РФ) и отделения «Аль-Каиды» (запрещена в РФ), укрепляют свои позиции.

24 июля президент США Джо Байден и афганский лидер Ашраф Гани согласились, что наступление талибов противоречит объявленной движением поддержке политического урегулирования в стране. Лидеры выразили сожаление по поводу гибели афганцев, разграбления, поджога зданий и разрушения инфраструктуры.

США начали вывод войск в начале мае и планируют завершить его до конца августа. Вашингтон оставит в Кабуле около 1 тыс. военных для охраны дипломатов и аэропорта.