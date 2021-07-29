Боевики «Талибана» атаковали КПП на востоке Афганистана

По меньшей мере восемь военнослужащих армии Афганистана погибли в ночь на четверг, 29 июля, при нападении боевиков радикального движения «Талибан» (запрещено в России) на контрольно-пропускной пункт в провинции Нангархар на востоке страны. Об этом со ссылкой на источники в силах безопасности сообщает в Twitter телеканал Ariana News.

По его сведениям, в результате атаки еще трое военных пострадали, пятеро боевиков в ходе столкновения были ликвидированы. Другие подробности не приводятся.

Вместе с тем местное издание Sancak уточняет, что в результате нападения погибли девять солдат.

«Талибы объявили, что девять солдат погибли в результате нападения на полицейский участок правительственной безопасности на востоке провинции Нангархар», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter.

Ранее в этот день глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что миссия Соединенных Штатов в Афганистане провалилась. По его словам, ситуация в стране стремительно деградирует, практически выйдя из-под контроля властей, причем движение «Талибан» контролирует большую часть территории Афганистана.

27 июля боевики движения «Талибан» обесточили столицу Афганистана Кабул. Уточнялось, что талибы взорвали линию электроснабжения в районе Килагай провинции Баглан. Это повлияло на энергоснабжение Кабула. Кроме того, талибы взяли под контроль ряд пунктов на границе с Таджикистаном. В Москве также выражали опасения из-за вероятной активизации террористов ИГ (запрещена в РФ) в Афганистане.

24 июля президент США Джо Байден и афганский лидер Ашраф Гани согласились, что наступление талибов противоречит объявленной движением поддержке политического урегулирования в стране. Лидеры выразили сожаление по поводу гибели афганцев, разграбления, поджога зданий и разрушения инфраструктуры.

22 июля замглавы МИД России Андрей Руденко сообщил, что север Афганистана стремительно превращается в новую горячую точку, и это одно из последствий вывода войск США. До этого, 16 июля, глава ведомства Сергей Лавров указал на деградацию ситуации в Афганистане. Он подчеркнул, что с уходом американских военнослужащих террористические организации укрепили в регионе свои позиции, а наркопроизводство достигло рекордных высот.

США в настоящее время выводят из Афганистана своих военных, которые находились в стране с 2001 года. Вывод войск начался в начале мае, завершить его планируют до конца августа. Вашингтон оставит в Кабуле около 1 тыс. военных для охраны дипломатов и аэропорта.

На этом фоне аналитики и политологи спрогнозировали резкое ухудшение ситуации в стране.