Боевики «Талибана» обесточили Кабул

Боевики запрещенного в России террористического движения «Талибан» обесточили столицу Афганистана Кабул. Об этом 27 июля сообщил портал Tolo News на своей странице в Twitter.

Уточняется, что талибы взорвали линию электроснабжения в районе Килагай провинции Баглан. Это повлияло на энергоснабжение Кабула.

Как отмечается в сообщении на сайте энергоснабжающей компании DABS, уже восстановлена подача электричества на ЛЭП в районах Джангал Баг и Парван.

24 июля президент США Джо Байден и афганский лидер Ашраф Гани согласились, что наступление талибов противоречит объявленной движением поддержке политического урегулирования в стране. Лидеры выразили сожаление по поводу гибели афганцев, разграбления и поджога зданий, разрушения инфраструктуры.

В настоящее время США выводят своих военных, которые находились в Афганистане с 2001 года. Вывод войск начался в начале мае, завершить его планируют до конца августа.

На этом фоне аналитики и политологи прогнозируют резкое ухудшение ситуации в стране.

Замглавы МИД России Андрей Руденко 22 июля сообщил, что север Афганистана стремительно превращается в новую горячую точку и это одно из последствий вывода войск США. До этого, 16 июля, глава ведомства Сергей Лавров указал на деградацию ситуации в Афганистане. Он подчеркнул, что с уходом американских военнослужащих террористические организации укрепили в регионе свои позиции, а наркопроизводство достигло рекордных высот.