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В Афганистане убили главу пресс-центра правительства

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Главу пресс-центра правительства Афганистана Даву Хан Минапала убили в Кабуле. Об этом в пятницу, 6 августа, телеканал TOLOnews сообщает в Twitter.

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Убийство произошло на проспекте Дар-уль-Аман. Это недалеко от посольства России в Афганистане, уточняет НСН.

Ответственность за атаку взяло на себя движение «Талибан» (запрещен в РФ), передает RT.

Накануне заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Александр Бикантов заявил, что наступление «Талибана» в Афганистане выдыхается, поскольку у него нет ресурсов для захвата крупных городов, таких как Кабул.

Он также отметил, что правительственным войскам удалось вернуть контроль над утраченными территориями в ряде провинций.

Ранее, 3 августа, глава афганского МИДа Мохаммад Ханиф Атмар рассказал, что правительство Афганистана готово работать вместе с представителями «Талибана» и сделать движение составной частью власти лишь при условии отказа движения от терроризма. Он также добавил, что афганское правительство приветствует работу других стран с представителями движения, если эти усилия предпринимаются в попытке убедить боевиков в необходимости мира и политического урегулирования.

Москва не раз выражала обеспокоенность по поводу ситуации в Афганистане. 28 июля глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что миссия Соединенных Штатов в Афганистане провалилась. По его словам, ситуация в стране стремительно деградирует, практически выйдя из-под контроля властей, причем «Талибан» контролирует большую часть территории Афганистана.

США начали вывод войск в начале мая и планируют завершить его до конца августа. Вашингтон оставит в Кабуле около 1 тыс. военных для охраны дипломатов и аэропорта.

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