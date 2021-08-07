Афганская провинция Джаузджан перешла под контроль талибов

Заместитель губернатора афганской провинции Джаузджан Абдул Кадир Малия подтвердил, что провинция перешла под контроль радикального движения «Талибан» (запрещенной в РФ террористической группировки). Об этом сообщает в субботу, 7 августа, местное агентство Pajhwok.

Замгубернатора уточнил, что провинция полностью контролируется «Талибаном», тогда как военные силы Афганистана находятся в 15 км от столицы Джаузджана Шибергана. Агентство со ссылкой на источник также сообщает, что в ходе боевых действий был убит начальник тюрьмы Джаузджана.

Ранее в этот день министерство обороны Афганистана отметило, что минувшей ночью ВВС страны нанесли авиаудар по позициям талибов в городе Зарандж, центре провинции Нимроз. В результате атаки был ликвидирован теневой губернатор талибов провинции Абдул Халик вместе с 14 другими боевиками.

При этом 6 августа, по информации ведомства, в ходе столкновений боевиков с правительственными силами на окраине города Талукан был убит теневой губернатор талибов в уезде Дашт Арчи провинции Кондуз, а также еще 11 боевиков.

5 августа заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Александр Бикантов заявил, что наступление «Талибана» в Афганистане выдыхается, поскольку у него нет ресурсов для захвата крупных городов, таких как Кабул.

3 августа глава афганского МИДа Мохаммад Ханиф Атмар рассказал, что правительство Афганистана готово работать вместе с представителями «Талибана» и сделать движение составной частью власти лишь при условии отказа движения от терроризма. Он также добавил, что афганское правительство приветствует работу других стран с представителями движения, если эти усилия предпринимаются в попытке убедить боевиков в необходимости мира и политического урегулирования.

Москва не раз выражала обеспокоенность по поводу ситуации в Афганистане. 28 июля глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что миссия Соединенных Штатов в Афганистане провалилась. По его словам, ситуация в стране стремительно деградирует, практически выйдя из-под контроля властей, причем «Талибан» контролирует большую часть территории Афганистана.

США начали вывод войск в начале мая и планируют завершить его до конца августа. Вашингтон оставит в Кабуле около 1 тыс. военных для охраны дипломатов и аэропорта.