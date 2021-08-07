Прямой эфир
Мир
Во Франции полиция применила слезоточивый газ против митингующих
Авто
Российских автомобилистов предупредили о важном изменении с 1 сентября
Спорт
Россиянка Ласицкене заявила о планах выступить на Олимпиаде в Париже
Экономика
В ГД поддержали идею Шойгу о строительстве крупных городов в Сибири
Спорт
Синхронистки Ромашина, Шишкина и Пацкевич заявили о завершении выступлений на ОИ
Мир
Литва приветствовала решение Ирака приостановить авиарейсы в Белоруссию
Мир
В ЮАР на шахте «Куллинан» добыли алмаз массой более 340 карат
Спорт
Российские волейболисты стали серебряными призерами Олимпиады в Токио
Общество
Депутат предложил увеличить рабочую неделю в России

Афганская провинция Джаузджан перешла под контроль талибов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заместитель губернатора афганской провинции Джаузджан Абдул Кадир Малия подтвердил, что провинция перешла под контроль радикального движения «Талибан» (запрещенной в РФ террористической группировки). Об этом сообщает в субботу, 7 августа, местное агентство Pajhwok.

Замгубернатора уточнил, что провинция полностью контролируется «Талибаном», тогда как военные силы Афганистана находятся в 15 км от столицы Джаузджана Шибергана. Агентство со ссылкой на источник также сообщает, что в ходе боевых действий был убит начальник тюрьмы Джаузджана.

Ранее в этот день министерство обороны Афганистана отметило, что минувшей ночью ВВС страны нанесли авиаудар по позициям талибов в городе Зарандж, центре провинции Нимроз. В результате атаки был ликвидирован теневой губернатор талибов провинции Абдул Халик вместе с 14 другими боевиками.

Гони из большого города: чем закончилась последняя вылазка талибов
И почему от движения отвернулись даже противники афганского президента

При этом 6 августа, по информации ведомства, в ходе столкновений боевиков с правительственными силами на окраине города Талукан был убит теневой губернатор талибов в уезде Дашт Арчи провинции Кондуз, а также еще 11 боевиков.

5 августа заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Александр Бикантов заявил, что наступление «Талибана» в Афганистане выдыхается, поскольку у него нет ресурсов для захвата крупных городов, таких как Кабул.

3 августа глава афганского МИДа Мохаммад Ханиф Атмар рассказал, что правительство Афганистана готово работать вместе с представителями «Талибана» и сделать движение составной частью власти лишь при условии отказа движения от терроризма. Он также добавил, что афганское правительство приветствует работу других стран с представителями движения, если эти усилия предпринимаются в попытке убедить боевиков в необходимости мира и политического урегулирования.

Москва не раз выражала обеспокоенность по поводу ситуации в Афганистане. 28 июля глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что миссия Соединенных Штатов в Афганистане провалилась. По его словам, ситуация в стране стремительно деградирует, практически выйдя из-под контроля властей, причем «Талибан» контролирует большую часть территории Афганистана.

США начали вывод войск в начале мая и планируют завершить его до конца августа. Вашингтон оставит в Кабуле около 1 тыс. военных для охраны дипломатов и аэропорта.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021