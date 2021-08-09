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В МИДе не исключили захвата талибами новых админцентров провинций Афганистана

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Члены радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в РФ) могут захватить новые административные центры провинций Афганистана. Такое мнение высказал в понедельник, 9 августа, спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

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«Да, они взяли два административных центра провинций. Возможно, еще возьмут, но все равно неизбежно наступит баланс», — сказал он ТАСС.

Ранее в этот день Кабулов сообщил, что наступление талибов в Афганистане продолжается, но Москва не располагает данными о том, что движение взяло под контроль один из ключевых городов — Кундуз. О его захвате сообщил накануне ряд СМИ.

Кроме того, накануне стало известно, что «Талибан» предостерег США от любого дальнейшего вмешательства во внутренние дела Афганистана.

Так, днем ранее бомбардировщики B-52 Stratofortress ВВС США нанесли авиаудары по силам талибов в провинции Джаузджан. Представитель минобороны Афганистана Фавад Аман сообщил, что при атаке американцы ликвидировали более 200 талибов, а также уничтожили свыше 100 транспортных средств, большое количество оружия и боеприпасов.

Тогда же стало известно, что афганская провинция Джаузджан перешла под контроль талибов. Информацию подтвердил заместитель губернатора провинции Абдул Кадир Малия.

3 августа глава афганского МИДа Мохаммад Ханиф Атмар рассказал, что правительство Афганистана готово работать вместе с представителями «Талибана» и сделать движение составной частью власти лишь при условии отказа движения от терроризма.

Москва не раз выражала обеспокоенность по поводу ситуации в Афганистане. 28 июля глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что миссия Соединенных Штатов в Афганистане провалилась.

11 августа в столице Катара запланирована встреча расширенной «тройки» (РФ, КНР, США и Пакистан) по Афганистану.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.

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