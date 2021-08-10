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Байден заявил об отсутствии изменений в выводе войск из Афганистана

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Президент США Джо Байден заявил, что планы вывода войск из Афганистана не изменились с наступлением боевиков движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России). Об этом глава государства сообщил во вторник, 10 августа.

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«Они (силы безопасности Афганистана — Ред.) должны сражаться за себя сами, сражаться за свою страну. Соединенные Штаты продолжат выполнять взятые на себя обязательства, обеспечивая поддержку с воздуха. Мы собираемся продолжать выполнять собственные обязательства, но я не жалею о своем решении [вывести войска из Афганистана — Ред.]», — заявил Байден в ответ на вопрос журналистов в Белом доме.

Ранее в этот день президент Соединенных Штатов Президент США призвал афганские войска дать отпор боевикам «Талибана», намеревающимся захватить Кабул.

Также во вторник спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад отправился в Доху, где проходят переговоры по ситуации в Афганистане, и намерен требовать от радикального движения «Талибан» остановить наступление.

Отмечается, что в ходе своего визита Халилзад попытается «помочь сформулировать совместный международный ответ на стремительно ухудшающуюся ситуацию в Афганистане».

Также во вторник спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов высказал мнение, что талибы могут захватить новые административные центры провинций Афганистана.

Москва не раз выражала обеспокоенность по поводу ситуации в Афганистане. 28 июля глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что миссия Соединенных Штатов в Афганистане провалилась.

11 августа в столице Катара запланирована встреча расширенной «тройки» (РФ, КНР, США и Пакистан) по Афганистану.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.

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