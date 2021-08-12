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Талибы захватили город Герат в Афганистане

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Боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) захватили город Герат в Афганистане. Об этом в четверг, 12 августа, сообщает издание Pajhwok Afghan в Twitter.

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По данным издания, правительственные силы отступили перед боевиками.

Отмечается, что Герат является третьим по величине городом Афганистана, а также столицей десятой провинции Афганистана, захваченной талибами за последние дни.

Ранее боевики взяли столицы провинций Нимроз, Джаузджан, Сари-Пуль, Кундуз, Тахар, Саманган, Фарах, Баглан и Бадахшан.

Ранее в этот день представитель движения «Талибан» (террористическая группировка, запрещена в РФ) Забиулла Муджахед сообщил, что талибы захватили Кандагар, второй по величине город Афганистана. Он уточнил, что талибы достигли площади Павших в центре города. По его словам, они также продвигаются к местным властям.

В тот же день телеканал Al Jazeera рассказал о том, что боевикам группировки предложили участие в управлении государством при условии, что талибы прекратят насилие.

Однако официальный представитель политического офиса талибов Мохаммад Сохаил Шахин в тот же день отметил, что «Талибан» не получало от правительства Афганистана никаких новых предложений. При этом Шахин подтвердил, что талибы «готовы участвовать в переходном правительстве», заверив, что у «Талибана» нет намерения свергать президента страны Ашрафа Гани».

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.

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